Rode Duivels boeken dubbele winst: ook op FIFA-ranking lonkt er iets moois

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Rode Duivels boeken dubbele winst: ook op FIFA-ranking lonkt er iets moois
Foto: © photonews

Dankzij de zege tegen Italië en het verlies van Portugal tegen Denemarken naderen de Rode Duivels de zevende plaats op de FIFA-ranking. Ook Brazilië en Marokko staan slechts beperkt voor, waardoor de Belgische ploeg opnieuw naar de top vijf kan kijken.

De Rode Duivels hebben zondag tegen Italië meerdere vliegen in één klap geslagen. De 4-1-zege leverde niet alleen een ticket voor de kwartfinales van de Nations League op, maar verzekerde België ook van het behoud in League A. Tegelijk verkleint de kloof met de top van de FIFA-ranking.

Na de eerdere overwinning in Turkije was België al zeker van een plaats als reekshoofd in de kwalificaties voor het EK 2028. De nationale ploeg kan dus terugblikken op een bijzonder geslaagde interlandperiode.

België blijft achtste, maar voelt de concurrentie naderen

De nederlagen van Portugal tegen Denemarken en Brazilië tegen Japan spelen de Rode Duivels extra in de kaart. België blijft voorlopig achtste op de FIFA-ranking, maar zit Portugal nu dicht op de hielen. Ook de achterstand op Brazilië en Marokko is beperkt geworden.

Daarmee lijkt de weg naar de top vijf opnieuw open te liggen. België was jarenlang de nummer één van de wereld, maar was de voorbije periode geleidelijk weggezakt tot net buiten de top tien.

Positieve lijn krijgt vervolg

De campagne in de Nations League bevestigt de heropleving die de Belgische selectie al op het WK had ingezet. De resultaten geven de nieuwe generatie Rode Duivels vertrouwen en bieden perspectief met het oog op de komende grote toernooien.

Lees ook... Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië

Meer nieuws

Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

18:00
Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

17:16
Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

15:28
1
Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

14:20
Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week" Reactie

Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week"

13:00
1
Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

12:40
Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

12:20
Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

15:00
6
BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

11:00
89
Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

17:00
7
Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

14:40
13
Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

11:12
25
Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Opinie

Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion

13:40
17
Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

10:00
Waar kun je de Belgische U17 op het WK voetbal volgen?

Waar kun je de Belgische U17 op het WK voetbal volgen?

19:00
Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

09:20
3
UEFA twijfelt tussen twee omstreden kandidaten als tegengewicht voor Gianni Infantino

UEFA twijfelt tussen twee omstreden kandidaten als tegengewicht voor Gianni Infantino

18:20
Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

08:45
Vinicius Jr. wijst de oorzaak van zijn mindere vorm bij Real Madrid aan

Vinicius Jr. wijst de oorzaak van zijn mindere vorm bij Real Madrid aan

17:40
Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
14
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

07:20
21
Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

16:26
Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

16:20
Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Reactie

Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen

06:30
9
Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

16:00
Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!" Opinie

Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!"

06:00
📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

15:20
Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië Reactie

Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië

23:24
1
Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

22:40
Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

13:57
📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

22:20
Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

13:20
8
Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

22:00
1
"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

21:35
16
Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

21:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 6
Kroatië Kroatië 2-1 Tsjechië Tsjechië
België België 4-1 Italië Italië
Frankrijk Frankrijk 2-1 Turkije Turkije
Spanje Spanje 2-3 Engeland Engeland
Griekenland Griekenland 20:45 Servië Servië
Duitsland Duitsland 20:45 Nederland Nederland
Wales Wales 17/11 Portugal Portugal
Denemarken Denemarken 17/11 Noorwegen Noorwegen

Nieuwste reacties

Divano Divano over BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel William Wallace William Wallace over Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..." OH boy OH boy over OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons Dan the Man Dan the Man over Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel My-T Vekkie My-T Vekkie over Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Frosties Frosties over Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them" Green kill Green kill over Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer kukeluku kukeluku over Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved