Rode Duivels boeken dubbele winst: ook op FIFA-ranking lonkt er iets moois
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Dankzij de zege tegen Italië en het verlies van Portugal tegen Denemarken naderen de Rode Duivels de zevende plaats op de FIFA-ranking. Ook Brazilië en Marokko staan slechts beperkt voor, waardoor de Belgische ploeg opnieuw naar de top vijf kan kijken.
De Rode Duivels hebben zondag tegen Italië meerdere vliegen in één klap geslagen. De 4-1-zege leverde niet alleen een ticket voor de kwartfinales van de Nations League op, maar verzekerde België ook van het behoud in League A. Tegelijk verkleint de kloof met de top van de FIFA-ranking.
Na de eerdere overwinning in Turkije was België al zeker van een plaats als reekshoofd in de kwalificaties voor het EK 2028. De nationale ploeg kan dus terugblikken op een bijzonder geslaagde interlandperiode.
België blijft achtste, maar voelt de concurrentie naderen
De nederlagen van Portugal tegen Denemarken en Brazilië tegen Japan spelen de Rode Duivels extra in de kaart. België blijft voorlopig achtste op de FIFA-ranking, maar zit Portugal nu dicht op de hielen. Ook de achterstand op Brazilië en Marokko is beperkt geworden.
Daarmee lijkt de weg naar de top vijf opnieuw open te liggen. België was jarenlang de nummer één van de wereld, maar was de voorbije periode geleidelijk weggezakt tot net buiten de top tien.
Positieve lijn krijgt vervolg
De campagne in de Nations League bevestigt de heropleving die de Belgische selectie al op het WK had ingezet. De resultaten geven de nieuwe generatie Rode Duivels vertrouwen en bieden perspectief met het oog op de komende grote toernooien.
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FIFA ranking after Sunday's games 📊🧵 ⚠️There is confusion on how CONCACAF Nations League quarter-finals are treated in FIFA rankings. FIFA's live table took no points off the first-leg losers. But we believe that is wrong: FIFA's past rankings show the losers of these quarter-finals lost points in 2023 and 2024 (only the Finals spare the loser). We also assume weighting of 25 as was the case in 2024. So our cards take the points off now, as we expect FIFA to do: 🇲🇽 Mexico -20.23 (lost 3-2 in 🇯🇲 Jamaica) 🇬🇹 Guatemala -5.49 (lost 3-2 to 🇨🇦 Canada) 🇭🇹 Haiti -4.10 (lost 6-0 to 🇺🇸 USA) 🏴 England won 3-2 in 🇪🇸 Spain (+8.68): Spain still 1st, England still 4th 🇫🇷 France beat 🇹🇷 Türkiye 2-1 (+2.75), still 3rd 🇧🇪 Belgium beat 🇮🇹 Italy 4-1 (+6.64), still 8th 🇨🇴 Colombia up 1 to 10th 🇩🇪 Germany and 🇨🇭 Switzerland up 2 to 11th and 12th 🇲🇽 Mexico down 3 to 13th 🇮🇹 Italy -6.64, down 2 to 14th 🇭🇷 Croatia beat 🇨🇿 Czechia 2-1 (+4.10), still 15th ⬆️⬇️ on the cards = places moved since October's official ranking— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2026
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