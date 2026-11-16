Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten
Foto: © Photonews

De Rode Duivels hebben tegen Italië hun sterkste prestatie in lange tijd neergezet. Een aantal Belgen stak er daarbij nadrukkelijk bovenuit.

Lammens (7,5)

Was alert op de momenten dat het moest en bezorgde zichzelf geen onnodige problemen. In de blessuretijd pakte hij ook nog een strafschop, als fraaie kers op de taart.

De Cuyper (6,5)

Een van de weinige Belgen die niet helemaal boven zichzelf uitsteeg. Hij kreeg het lastig bij het Italiaanse doelpunt en ook kort na de rust, toen Koleosho op zijn flank opdook. Zijn doelpunt maakte veel goed, terwijl hij eigenlijk ook een strafschop had moeten krijgen.

Mechele (6)

Bij de Italiaanse treffer oogde hij niet helemaal overtuigend. Voor het overige beleefde hij een vrij rustige avond, mede doordat een ontketende Ngoy veel opruimde.

Ngoy (8)

Hij wachtte reikhalzend op zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg en kreeg het ook. Daar bleef het niet bij: Ngoy speelde opnieuw als een patron, met inspeelpasses die dwars door het Italiaanse middenveld sneden.

Castagne (6)

Had het voor de rust moeilijk met Koleosho en zijn voorzetten waren niet altijd even scherp. Toch lag zijn aanwezigheid aan de basis van de eerste Belgische treffer.

Lees ook... Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Lavia (7,5)

Toonde opnieuw zijn klasse. Was hij iets minder nadrukkelijk aanwezig dan in Parijs, vooral met zijn verticale passing, maar hij was overal inzetbaar en bijzonder verzorgd aan de bal.

Tielemans (6,5)

Stond goed opgesteld, speelde verstandig en bleef rustig aan de bal. Hij had enkele knappe ingevingen, terwijl de aanwezigheid van Lavia naast hem hem duidelijk deugd deed.

De Bruyne (7)

Verdiende eigenlijk een doelpunt. Hij speelde sterker dan in Izmir, waar hij wel scoorde. Een bal op de paal, een schot net naast, een assist en tal van uitstekende passes: zodra De Bruyne ruimte krijgt, blijft hij goud waard.

Doku (8)

Zijn doelpunt alleen al was het ticket waard. Voor de rust was hij ongrijpbaar. Na de pauze zakte hij wat weg en maakten enkele mindere keuzes het verschil tussen een zeer hoge en een absolute topscore.

De Ketelaere (7,5)

Zijn prestatie verdient extra aandacht. CDK won bijna elk kopduel, maakte fysiek indruk en leverde echt werk als diepe spits, ook zonder zelf te scoren.

Moreira (7,5)

Verspeelde aanvankelijk nog te veel kansen en ballen, maar maakte dat in de slotfase goed met zijn doelpunt. Hij stopte veel energie in zijn defensieve én aanvallende werk en bracht ook het nodige spektakel.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië

Meer nieuws

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week" Reactie

Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week"

07:00
Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Reactie

Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen

06:30
2
Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!" Opinie

Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!"

06:00
Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië Reactie

Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië

23:24
Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

22:40
📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

22:20
Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

22:00
1
"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

21:35
11
Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

21:10
Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

08:00
Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht" Reactie

Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht"

00:10
4
Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

08:30
LIVE INTERLANDBREAK: Romelu Lukaku neemt het woord voor speech

LIVE INTERLANDBREAK: Romelu Lukaku neemt het woord voor speech

21:47
Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?

Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?

23:00
OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

23:20
10
Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

20:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 6
Kroatië Kroatië 2-1 Tsjechië Tsjechië
België België 4-1 Italië Italië
Frankrijk Frankrijk 2-1 Turkije Turkije
Spanje Spanje 2-3 Engeland Engeland
Griekenland Griekenland 20:45 Servië Servië
Duitsland Duitsland 20:45 Nederland Nederland
Wales Wales 17/11 Portugal Portugal
Denemarken Denemarken 17/11 Noorwegen Noorwegen

Nieuwste reacties

Jerre76 Jerre76 over "Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet" geertjekvdo geertjekvdo over OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons Thoma888 Thoma888 over Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten roodwit1880 roodwit1880 over België - Italië: 4-1 pief pief over Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht" pief pief over Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Toezichter op brugge Toezichter op brugge over Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het' Polikarpus Polikarpus over Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku CringeMedia CringeMedia over Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved