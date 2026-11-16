Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

De Rode Duivels hebben tegen Italië hun sterkste prestatie in lange tijd neergezet. Een aantal Belgen stak er daarbij nadrukkelijk bovenuit.

Lammens (7,5)

Was alert op de momenten dat het moest en bezorgde zichzelf geen onnodige problemen. In de blessuretijd pakte hij ook nog een strafschop, als fraaie kers op de taart.

De Cuyper (6,5)

Een van de weinige Belgen die niet helemaal boven zichzelf uitsteeg. Hij kreeg het lastig bij het Italiaanse doelpunt en ook kort na de rust, toen Koleosho op zijn flank opdook. Zijn doelpunt maakte veel goed, terwijl hij eigenlijk ook een strafschop had moeten krijgen.

Mechele (6)

Bij de Italiaanse treffer oogde hij niet helemaal overtuigend. Voor het overige beleefde hij een vrij rustige avond, mede doordat een ontketende Ngoy veel opruimde.

Ngoy (8)

Hij wachtte reikhalzend op zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg en kreeg het ook. Daar bleef het niet bij: Ngoy speelde opnieuw als een patron, met inspeelpasses die dwars door het Italiaanse middenveld sneden.

Castagne (6)

Had het voor de rust moeilijk met Koleosho en zijn voorzetten waren niet altijd even scherp. Toch lag zijn aanwezigheid aan de basis van de eerste Belgische treffer.



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Lavia (7,5)

Toonde opnieuw zijn klasse. Was hij iets minder nadrukkelijk aanwezig dan in Parijs, vooral met zijn verticale passing, maar hij was overal inzetbaar en bijzonder verzorgd aan de bal.

Tielemans (6,5)

Stond goed opgesteld, speelde verstandig en bleef rustig aan de bal. Hij had enkele knappe ingevingen, terwijl de aanwezigheid van Lavia naast hem hem duidelijk deugd deed.

De Bruyne (7)

Verdiende eigenlijk een doelpunt. Hij speelde sterker dan in Izmir, waar hij wel scoorde. Een bal op de paal, een schot net naast, een assist en tal van uitstekende passes: zodra De Bruyne ruimte krijgt, blijft hij goud waard.

Doku (8)

Zijn doelpunt alleen al was het ticket waard. Voor de rust was hij ongrijpbaar. Na de pauze zakte hij wat weg en maakten enkele mindere keuzes het verschil tussen een zeer hoge en een absolute topscore.

De Ketelaere (7,5)

Zijn prestatie verdient extra aandacht. CDK won bijna elk kopduel, maakte fysiek indruk en leverde echt werk als diepe spits, ook zonder zelf te scoren.

Moreira (7,5)

Verspeelde aanvankelijk nog te veel kansen en ballen, maar maakte dat in de slotfase goed met zijn doelpunt. Hij stopte veel energie in zijn defensieve én aanvallende werk en bracht ook het nodige spektakel.