Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"
Foto: © photonews
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Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels maakt heel wat los. Na zestien jaar bij de nationale ploeg komt er een einde aan een indrukwekkend internationaal parcours. Op sociale media stromen de reacties van ploegmaats en oud-internationals binnen. De teneur is duidelijk: België verliest niet alleen zijn topschutter aller tijden, maar ook een bijzonder gewaardeerde ploeggenoot.

Axel Witsel, die zelf pas nog een mooi afscheid kreeg bij de nationale ploeg, spaarde zijn woorden niet. “Legende, mijn broer”, schreef hij bij het nieuws. Ook Arthur Theate reageerde bijzonder emotioneel: “Mijn broer. Ik ga je missen.”

Courtois en Witsel nemen afscheid van hun broer

Thibaut Courtois stond jarenlang samen met Lukaku op het veld en deelde heel wat grote momenten met hem. De doelman kwam met een warme boodschap. “Bedankt voor alles, mijn broer. Zoveel fantastische herinneringen.” De twee stonden maar liefst 82 keer samen op het veld bij de Rode Duivels.

Ook Kevin Mirallas, zelf jarenlang een ploeggenoot van Lukaku bij België, hield het eenvoudig met een veelzeggend “Merci”, vergezeld van een hartje. Mandela Keita ging nog een stap verder en noemde de voormalige topschutter de “GOAT”, oftewel de Greatest Of All Time.

“Meer dan alleen een doelpuntenmaker”

Ook de officiële kanalen van de Rode Duivels brachten hulde aan hun recordschutter. Daarbij werd vooral benadrukt dat Lukaku veel meer betekende dan zijn indrukwekkende doelpuntenproductie. “Van je eerste optreden in 2010 tot de onvergetelijke momenten op de grootste podia. Zoveel doelpunten. Zoveel emoties. Zoveel herinneringen.”

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“Meer dan een doelpuntenmaker was je een leider, een sterke persoonlijkheid en een inspiratiebron voor generaties Belgische voetbalfans. Je hebt een ongelooflijk hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van de Rode Duivels. Bedankt voor alles, Romelu.” Een boodschap die perfect samenvat hoe groot de waardering is voor Big Rom.

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