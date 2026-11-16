Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen
Foto: © Photonews

De Rode Duivels hebben zondagavond met 4-1 gewonnen van Italië in de Nations League. Op die manier verzekerden Mark Van Bommel en zijn troepen zich van een plaats in de kwartfinales. Philippe Albert was bijzonder overtuigd door het optreden van de Rode Duivels.

De Rode Duivels hebben hun opdracht met glans uitgevoerd. Tegen Italië won de ploeg van Mark van Bommel met 4-1. Een volledig verdiende zege voor België, dat zich een pak kansen bij elkaar speelde. "België heeft zijn eerste ronde in de Nations League afgesloten zoals het die in Rome was begonnen: met een vijfsterrenprestatie", stelde Philippe Albert bij Sudinfo.

Albert spreekt van een vijfsterrenprestatie

België kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd vervolgens helemaal om. Dat scenario leek aanvankelijk moeilijk voorstelbaar. "Niemand had zo'n verloop verwacht, niet onderweg naar het stadion en ook niet nadat Italië in de elfde minuut op voorsprong kwam."

"De reactie van de Belgen heeft me verbaasd. Ze pakten de Squadra op elke vierkante meter van het veld aan. Hun gretigheid om elke bal te recupereren leidde in geen tijd tot de opbouw en afwerking van drie doelpunten. De pressing die Van Bommel wilde zien, rendeerde meteen."

"Ik denk dat ik kan zeggen dat de nieuwe bondscoach nu heeft gezien hoe hij de Duivels wil laten spelen. Vanavond werd heel duidelijk welke richting hij uit wil. Ik was vandaag niet alleen verrast, maar vooral onder de indruk van de pressing die werd gebracht", besloot Albert.

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Opdracht volbracht voor de Rode Duivels, voorlopig dan toch. Nu wacht een duel in de kwartfinales van de Nations League. Omdat België tweede eindigde in zijn groep, speelt het tegen het nummer één van een andere groep. Nadien volgt mogelijk nog een avontuur bij de final four.

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