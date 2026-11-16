Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

Vincent Kompany had in 2024 heel wat mensen te overtuigen bij Bayern München. Zelfs Karl-Heinz Rummenigge twijfelde aanvankelijk stevig aan de komst van de Belgische trainer. Een telefoongesprek met Pep Guardiola veranderde echter alles. Daarbij deed de Spanjaard ook een bijzonder opvallende onthulling.

In een uitgebreid interview met de officiële Bundesliga-website blikt Rummenigge terug op de zoektocht naar een nieuwe trainer in 2024. Bayern had al verschillende kandidaten benaderd, maar kreeg telkens nul op het rekest. Uiteindelijk schoof sportief directeur Max Eberl de naam van Kompany naar voren.

"Ik vroeg hem: 'Ben je zeker?' Hij vroeg waarom, waarop ik antwoordde dat Kompany net gedegradeerd was uit de Premier League", vertelt Rummenigge. De Belg was met Burnley naar de Championship gezakt, waardoor zijn kandidatuur intern voor de nodige twijfels zorgde.

Guardiola overtuigde Bayern München

Rummenigge en Uli Hoeness besloten vervolgens om Guardiola te contacteren. De Spanjaard kende Kompany uitstekend van hun gezamenlijke periode bij Manchester City. "We hebben anderhalf uur met elkaar gesproken. Pep had alleen maar lovende woorden voor hem", aldus Rummenigge. Tijdens dat gesprek kwam Guardiola bovendien met een verrassende onthulling.

"Hij vertelde me dat Manchester City hem had gevraagd een lijst met mogelijke opvolgers op te stellen voor het geval hij zou vertrekken. Vincent Kompany stond bij de laatste drie kandidaten op die lijst." Dat was voor Rummenigge een bijzonder belangrijk signaal. Guardiola beschouwde zijn voormalige aanvoerder dus al als een van de trainers die zijn werk bij Manchester City zouden kunnen voortzetten.

Eén vraag gaf de doorslag

Toch wilde Rummenigge nog één laatste zekerheid. Hij vroeg Guardiola rechtstreeks of Kompany volgens hem klaar was om een Europese topclub als Bayern München te leiden. "Ik vroeg hem of hij geloofde dat Kompany Bayern München kon trainen. Hij antwoordde: 'Honderd procent. Absoluut.'"



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Rummenigge nam vervolgens opnieuw contact op met de clubleiding. "Ik had Pep nog nooit zo positief over iemand horen spreken als over Vincent Kompany. Volgens hem was er absoluut niets dat ons ervan moest weerhouden om hem een contract aan te bieden."

De rest is geschiedenis. Kompany werd in de zomer van 2024 aangesteld en groeide uit tot een bijzonder succesvolle trainer in München. Inmiddels heeft de voormalige Anderlecht-coach twee Duitse landstitels en een Duitse beker op zijn palmares staan.

Momenteel is hij nog herstellende van een hersenvliesontsteking die hij onlangs opliep. Op 20 november speelt Der Rekordmeister zijn volgende wedstrijd, tegen 1. FC Köln. Normaal gezien zou Kompany dan zijn terugkeer maken op de bank.