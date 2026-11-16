Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project
Foto: © Photonews

Terwijl de Rode Duivels zich voorbereidden op hun belangrijke Nations League-wedstrijden, werd Thibaut Courtois op een heel andere locatie gespot. De doelman van Real Madrid, die niet deelneemt aan de huidige interlandcampagne, verscheen op een prestigieus padeltoernooi in Dubai. Zijn aanwezigheid heeft alles te maken met een nieuw zakelijk avontuur.

Courtois was te gast op de Emaar Dubai Premier Padel P1, een internationaal toernooi dat van 8 tot 15 november plaatsvond. De Belgische doelman is al langer een liefhebber van padel, maar tegenwoordig gaat zijn interesse een stuk verder dan alleen het volgen van wedstrijden.

Courtois investeert in padel

Via NXTPLAY, het investeringsplatform dat hij samen met Gonzalo Vila oprichtte, heeft Courtois namelijk geïnvesteerd in Gallop Global. Dat sport- en entertainmentbedrijf organiseert onder meer het prestigieuze padeltoernooi in Dubai.

"Ik ben al jaren een grote padelfan. Ik volg het circuit op de voet en toernooien zoals dat in Dubai tonen hoe snel de sport groeit", vertelde Courtois bij de aankondiging. De doelman ziet dan ook heel wat mogelijkheden om de sport verder te ontwikkelen.

Ambitieuze plannen buiten het voetbal

"Via NXTPLAY willen we investeren in bedrijven met een duidelijke visie en de ambitie om iets betekenisvols op te bouwen", verduidelijkte Courtois. Volgens hem kan zijn investeringsplatform onder meer een bijdrage leveren met zijn internationale netwerk, ervaring in de sportwereld en mediabereik.

Lees ook... Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Gallop Global wil met de steun van Courtois verder uitbreiden naar nieuwe markten, onder meer in Azië. Voor de doelman is het zijn eerste investering in de padelwereld. Terwijl België zonder hem zijn Nations League-campagne afwerkte, was Courtois in Dubai dus ook buiten het voetbalveld druk bezig met zijn toekomst.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

10:00
Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

08:45
Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
4
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

07:20
14
Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week" Reactie

Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week"

07:00
1
Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Reactie

Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen

06:30
7
Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!" Opinie

Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!"

06:00
Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië Reactie

Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië

23:24
Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

22:40
📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

22:20
Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

22:00
1
"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

21:35
12
Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

21:10
Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

08:00
1
Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

10:20
Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

09:00
Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht" Reactie

Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht"

00:10
10
Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

09:40
Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

08:30
LIVE INTERLANDBREAK: Romelu Lukaku neemt het woord voor speech

LIVE INTERLANDBREAK: Romelu Lukaku neemt het woord voor speech

21:47
Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?

Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?

23:00
OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

23:20
15
Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

20:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 6
Kroatië Kroatië 2-1 Tsjechië Tsjechië
België België 4-1 Italië Italië
Frankrijk Frankrijk 2-1 Turkije Turkije
Spanje Spanje 2-3 Engeland Engeland
Griekenland Griekenland 20:45 Servië Servië
Duitsland Duitsland 20:45 Nederland Nederland
Wales Wales 17/11 Portugal Portugal
Denemarken Denemarken 17/11 Noorwegen Noorwegen

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten Sv1978 Sv1978 over OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons Supremepony Supremepony over KRC Genk heeft coach beet: zijn ontslag is gegeven bij ander JPL-team RememberLierse RememberLierse over Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië Supremepony Supremepony over "Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet" TatstOn TatstOn over Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht" Snoek Snoek over Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week" juniorke26 juniorke26 over Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Snoek Snoek over Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project Stefaan_82 Stefaan_82 over België - Italië: 4-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved