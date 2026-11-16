Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Terwijl de Rode Duivels zich voorbereidden op hun belangrijke Nations League-wedstrijden, werd Thibaut Courtois op een heel andere locatie gespot. De doelman van Real Madrid, die niet deelneemt aan de huidige interlandcampagne, verscheen op een prestigieus padeltoernooi in Dubai. Zijn aanwezigheid heeft alles te maken met een nieuw zakelijk avontuur.

Courtois was te gast op de Emaar Dubai Premier Padel P1, een internationaal toernooi dat van 8 tot 15 november plaatsvond. De Belgische doelman is al langer een liefhebber van padel, maar tegenwoordig gaat zijn interesse een stuk verder dan alleen het volgen van wedstrijden.

Courtois investeert in padel

Via NXTPLAY, het investeringsplatform dat hij samen met Gonzalo Vila oprichtte, heeft Courtois namelijk geïnvesteerd in Gallop Global. Dat sport- en entertainmentbedrijf organiseert onder meer het prestigieuze padeltoernooi in Dubai.

"Ik ben al jaren een grote padelfan. Ik volg het circuit op de voet en toernooien zoals dat in Dubai tonen hoe snel de sport groeit", vertelde Courtois bij de aankondiging. De doelman ziet dan ook heel wat mogelijkheden om de sport verder te ontwikkelen.

Ambitieuze plannen buiten het voetbal

"Via NXTPLAY willen we investeren in bedrijven met een duidelijke visie en de ambitie om iets betekenisvols op te bouwen", verduidelijkte Courtois. Volgens hem kan zijn investeringsplatform onder meer een bijdrage leveren met zijn internationale netwerk, ervaring in de sportwereld en mediabereik.



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Gallop Global wil met de steun van Courtois verder uitbreiden naar nieuwe markten, onder meer in Azië. Voor de doelman is het zijn eerste investering in de padelwereld. Terwijl België zonder hem zijn Nations League-campagne afwerkte, was Courtois in Dubai dus ook buiten het voetbalveld druk bezig met zijn toekomst.