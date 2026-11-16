Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"
Foto: © photonews

Het vertrek van Timmy Simons naar KRC Genk blijft bijzonder veel kwaad bloed zetten bij OH Leuven. De Leuvenaars reageerden zondag al bijzonder scherp op de beslissing van hun trainer, maar daarmee is de storm nog niet gaan liggen. Sportief directeur Gyorgy Csepregi haalt nu op LinkedIn bijzonder hard uit.

"Ze zeggen altijd: 'It's football. Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal.' Wel, ik ben het daar 100% mee oneens", begint Csepregi. "Als je na anderhalf jaar zonder werk opnieuw een kans krijgt, dan denk je twee keer na. En vooral: je bijt niet in de hand die je gevoed heeft."

Loyaliteit staat centraal bij OHL

De sportief directeur benadrukt hoeveel werk er de voorbije maanden in de club werd gestoken. "Naïef? Misschien. I couldn't care less. Ik kan oprecht zeggen dat we enorm veel tijd, energie en passie hebben geïnvesteerd om eindelijk een duidelijke identiteit te creëren."

Volgens Csepregi moet die identiteit boven individuele belangen staan. "Een identiteit waar we voor staan. Een identiteit die groter is dan eender welk individu. Dat is ook onze job. En dus ook 100% mijn verantwoordelijkheid." Vervolgens komt hij met een veelzeggende boodschap: "Maar één ding zal voor mij altijd blijven gelden: LOYALTY IS ROYALTY."

Daarna wordt de toon nog een stuk scherper. "Let them. Fuck them. OHL blijft OHL. Ongeacht wie komt, wie gaat of wat er gebeurt", schrijft Csepregi. De sportief directeur wil vooral dat zijn club zich niet laat ontmoedigen door het vertrek van Simons.

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"We kunnen blijven zeuren, klagen en achteromkijken. Of we kunnen tonen waar de nieuwe OHL voor staat", vervolgt hij. "Want geloof me: de nieuwe OHL is anders. Sterker. Hongeriger. Vastberadener." Hij sluit af met een strijdvaardige boodschap: "WE DON'T STOP. WE DON'T BACK DOWN. LAAT ZE MAAR KOMEN!" Het is duidelijk dat de overstap van Simons naar Genk bijzonder hard is aangekomen in Leuven.

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