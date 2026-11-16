Het vertrek van Timmy Simons naar KRC Genk blijft voor heel wat frustratie zorgen bij OH Leuven. De trainer besloot midden in het seizoen de overstap te maken, terwijl de Leuvenaars hem ondanks een moeilijke start het vertrouwen hadden gegeven. Peter Maes begrijpt de woede bij OHL en heeft zelf duidelijke bedenkingen bij de beslissing van Simons.

"Zeker als je in de eerste vijf wedstrijden geen enkel punt haalt, maar de trainer toch laat zitten en hem verder laat werken", vertelt Maes in de podcast FC Limburg van Het Belang van Limburg. Volgens de voormalige trainer maakt dat vertrouwen het vertrek extra moeilijk te verteren.

"Om dan als coach midden in het seizoen vaandelvlucht te plegen. Dat vind ik een moeilijke", klinkt het scherp. Maes benadrukt dat hij zelf altijd een andere houding heeft aangenomen. "Ik heb het tijdens het seizoen nooit willen doen."

Voor OH Leuven is het bovendien niet de eerste keer dat een trainer tijdens het seizoen vertrekt. Vorig seizoen maakte David Hubert al de overstap naar Union. "Dat het nu opnieuw gebeurt met Simons, maakt het des te pijnlijker. Zeker omdat ze het momenteel op de rails hebben", aldus Maes.

Maes begrijpt beide kanten

Toch beseft Maes dat loyaliteit in het voetbal niet altijd van twee kanten komt. "Vaak kijken clubs ook niet naar een trainer om als er geen resultaten zijn, dan gooien ze hem ook buiten", merkt hij op. Hij begrijpt dus waarom trainers soms zelf voor een nieuwe uitdaging kiezen.

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Maar volgens Maes maakt het moment waarop dat gebeurt een groot verschil. "Ik kan Leuven wel begrijpen. Er is een verschil met als coach op het einde van het seizoen te vertrekken. Dan geef je de club meer tijd om iets op te bouwen. Dat vind ik logischer."