UEFA opent aanval op Gianni Infantino: opvallende zet schudt voetbalwereld wakker

Gianni Infantino krijgt er een bijzonder serieuze uitdager bij. De UEFA heeft maandag bekendgemaakt dat Philippe Diallo naar voren wordt geschoven als kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De Europese voetbalwereld wil daarmee een duidelijk signaal geven aan de huidige voorzitter, die steeds meer kritiek krijgt op zijn beleid.

Tijdens een vergadering onder leiding van UEFA-voorzitter Aleksander Čeferin spraken de vertegenwoordigde Europese voetbalbonden unaniem hun steun uit voor Diallo. De 63-jarige voorzitter van de Franse voetbalbond heeft de uitnodiging inmiddels aanvaard. Zijn kandidatuur moet dinsdag nog officieel worden goedgekeurd door de Franse voetbalbond.

UEFA heeft ernstige zorgen over FIFA

De UEFA steekt haar ongenoegen over de huidige gang van zaken niet onder stoelen of banken. In de officiële mededeling spreekt de Europese voetbalbond over "ernstige zorgen over de koers van de FIFA". Er klinkt een duidelijke roep om verandering.

Volgens de UEFA is er dringend nood aan "hernieuwde eenheid en vertrouwen binnen de internationale voetbalwereld". De organisatie wil dat de FIFA opnieuw meer aandacht besteedt aan de ontwikkeling van het voetbal en aan behoorlijk bestuur. Diallo krijgt het vertrouwen om die verandering mogelijk te maken.

Infantino krijgt stevige tegenstand

De spanningen tussen de UEFA en Infantino liepen de afgelopen maanden verder op. Vooral de plannen om private investeerders te betrekken bij een commerciële structuur rond FIFA-competities veroorzaakten grote onrust. Dat voorstel werd uiteindelijk ingetrokken, maar het vertrouwen in de FIFA-voorzitter kreeg een stevige knauw.



De verkiezing voor het FIFA-voorzitterschap vindt plaats op 18 maart 2027 in het Marokkaanse Rabat. Infantino mikt op een nieuwe ambtstermijn, maar zal dus rekening moeten houden met Diallo. Ook de Japanner Kozo Tashima heeft zich in de strijd gemengd. Met de steun van de Europese voetbalbonden wordt Diallo alvast een opvallende uitdager voor de huidige FIFA-baas.