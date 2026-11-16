UEFA twijfelt tussen twee omstreden kandidaten als tegengewicht voor Gianni Infantino

De UEFA zoekt met het oog op de deadline van 18 november naar een kandidaat die Gianni Infantino kan uitdagen. Philippe Diallo, voorzitter van de Franse voetbalbond, en de Hongaarse bondsvoorzitter Sándor Csányi worden genoemd, al ligt geen van beiden overal goed.

Bij de UEFA heerst grote bedrijvigheid. De Europese voetbalbond wil een kandidaat naar voren schuiven die het bij de volgende FIFA-voorzittersverkiezing kan opnemen tegen Gianni Infantino.

Aanvankelijk leek Arsène Wenger de voorkeursoptie. De voormalige succescoach van Arsenal zag uiteindelijk af van een kandidatuur. Daardoor moet de UEFA snel andere pistes onderzoeken, om te vermijden dat de zittende FIFA-voorzitter zonder geloofwaardige tegenkandidaat voor een nieuwe ambtstermijn gaat.

Diallo en Csányi in beeld

Volgens RMC Sport circuleren er meerdere namen binnen de UEFA. Philippe Diallo, de huidige voorzitter van de Franse voetbalbond, is een van de mogelijke kandidaten. De Fransman kreeg de voorbije periode wel geregeld kritiek van onderzoeksjournalist Romain Molina.

Ook Sándor Csányi wordt naar voren geschoven. De voorzitter van de Hongaarse voetbalbond is tegelijk een bijzonder vermogend zakenman en behoort volgens de Franse bron tot de profielen die worden overwogen.

Deadline nadert snel

De tijd dringt voor de UEFA. In de komende uren staan nog gesprekken op de agenda om tot één kandidatuur te komen. Kandidaten hebben tot 18 november de tijd om zich officieel aan te melden voor de FIFA-voorzittersverkiezing.





🇫🇷 L'UEFA va étudier dans les prochaines heures plusieurs noms pour se présenter face à Gianni Infantino lors de l'élection présidentielle de la FIFA. Le nom de Philippe Diallo, président de la FFF, est présent dans cette liste ! @RMCsport — Nicolas Pelletier (@nicopelletier_) November 16, 2026