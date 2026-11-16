Vinicius Jr. wijst de oorzaak van zijn mindere vorm bij Real Madrid aan

Vinicius Junior heeft zelf een verklaring gegeven voor zijn wisselvallige prestaties aan het begin van dit seizoen. De Braziliaanse aanvaller van Real Madrid geeft toe dat hij zowel fysiek als mentaal niet optimaal aan de voorbereiding begon. De vele transfergeruchten van afgelopen zomer speelden daarbij een belangrijke rol.

De 26-jarige Braziliaan werd in de zomer nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Arsenal. Hij zat in het laatste contractjaar bij Real Madrid en kreeg naar eigen zeggen van verschillende clubs belangstelling. Uiteindelijk verlengde hij zijn overeenkomst in Madrid, maar de hele situatie woog zwaar door.

"Met zoveel clubs die afgelopen zomer interesse toonden en de situatie rond mijn contractverlenging bij Real Madrid voelde ik me echt overweldigd", geeft Vinicius toe. "Maar het is een heel lang seizoen."

Ook de uitschakeling op het WK speelde mee

Daarnaast beseft Vinicius dat hij na het WK niet voldoende aan zijn fysieke paraatheid heeft gewerkt. Brazilië werd al in de achtste finales uitgeschakeld, een klap die harder aankwam dan verwacht. De aanvaller koos tijdens zijn vakantie bewust voor rust en tijd met zijn familie.

"Ik denk niet dat ik me zo goed heb voorbereid als mogelijk was na het WK. De impact van dat toernooi is enorm voor alle Brazilianen. We hadden niet verwacht dat we er zo vroeg zouden uitgaan", vertelt hij. "Ik heb tijdens mijn vakantie genoten, gerust en tijd doorgebracht met mijn familie. Daardoor heb ik minder getraind dan in vorige jaren. Dat kan mijn start van het seizoen beïnvloed hebben."

Concurrentie krijgt intussen haar kans

De cijfers zijn voorlopig niet indrukwekkend. In twaalf wedstrijden kwam Vinicius amper één keer tot scoren, al gaf hij ook drie assists. Daar kwam in oktober nog een rode kaart bovenop. Nadat hij aan het haar van Villarreal-middenvelder Nathan Saliba trok, kreeg hij een schorsing van vier wedstrijden.





Zijn afwezigheid bood andere spelers de kans om zich te tonen. Recordaanwinst Yan Diomande greep die mogelijkheid met beide handen en scoorde al vier keer op de linkerflank. Vinicius zal dus opnieuw moeten aanknopen met zijn beste niveau om zijn plaats zonder discussie te behouden.

Sinds zijn komst van Flamengo in 2018 was de Braziliaan nochtans een vaste waarde bij Real Madrid. In elk van de voorbije vijf seizoenen maakte hij meer dan twintig doelpunten. Real staat momenteel tweede in La Liga, op drie punten van Barcelona, en ontvangt zaterdag Celta Vigo.