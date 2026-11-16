Vinicius Jr. wijst de oorzaak van zijn mindere vorm bij Real Madrid aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Vinicius Jr. wijst de oorzaak van zijn mindere vorm bij Real Madrid aan
Word fan van Brazilië! 80

Vinicius Junior heeft zelf een verklaring gegeven voor zijn wisselvallige prestaties aan het begin van dit seizoen. De Braziliaanse aanvaller van Real Madrid geeft toe dat hij zowel fysiek als mentaal niet optimaal aan de voorbereiding begon. De vele transfergeruchten van afgelopen zomer speelden daarbij een belangrijke rol.

De 26-jarige Braziliaan werd in de zomer nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Arsenal. Hij zat in het laatste contractjaar bij Real Madrid en kreeg naar eigen zeggen van verschillende clubs belangstelling. Uiteindelijk verlengde hij zijn overeenkomst in Madrid, maar de hele situatie woog zwaar door.

"Met zoveel clubs die afgelopen zomer interesse toonden en de situatie rond mijn contractverlenging bij Real Madrid voelde ik me echt overweldigd", geeft Vinicius toe. "Maar het is een heel lang seizoen."

Ook de uitschakeling op het WK speelde mee

Daarnaast beseft Vinicius dat hij na het WK niet voldoende aan zijn fysieke paraatheid heeft gewerkt. Brazilië werd al in de achtste finales uitgeschakeld, een klap die harder aankwam dan verwacht. De aanvaller koos tijdens zijn vakantie bewust voor rust en tijd met zijn familie.

"Ik denk niet dat ik me zo goed heb voorbereid als mogelijk was na het WK. De impact van dat toernooi is enorm voor alle Brazilianen. We hadden niet verwacht dat we er zo vroeg zouden uitgaan", vertelt hij. "Ik heb tijdens mijn vakantie genoten, gerust en tijd doorgebracht met mijn familie. Daardoor heb ik minder getraind dan in vorige jaren. Dat kan mijn start van het seizoen beïnvloed hebben."

Concurrentie krijgt intussen haar kans

De cijfers zijn voorlopig niet indrukwekkend. In twaalf wedstrijden kwam Vinicius amper één keer tot scoren, al gaf hij ook drie assists. Daar kwam in oktober nog een rode kaart bovenop. Nadat hij aan het haar van Villarreal-middenvelder Nathan Saliba trok, kreeg hij een schorsing van vier wedstrijden.

Zijn afwezigheid bood andere spelers de kans om zich te tonen. Recordaanwinst Yan Diomande greep die mogelijkheid met beide handen en scoorde al vier keer op de linkerflank. Vinicius zal dus opnieuw moeten aanknopen met zijn beste niveau om zijn plaats zonder discussie te behouden.

Sinds zijn komst van Flamengo in 2018 was de Braziliaan nochtans een vaste waarde bij Real Madrid. In elk van de voorbije vijf seizoenen maakte hij meer dan twintig doelpunten. Real staat momenteel tweede in La Liga, op drie punten van Barcelona, en ontvangt zaterdag Celta Vigo.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Brazilië
Vinícius Júnior

Meer nieuws

Waar kun je de Belgische U17 op het WK voetbal volgen?

Waar kun je de Belgische U17 op het WK voetbal volgen?

19:00
Rode Duivels boeken dubbele winst: ook op FIFA-ranking lonkt er iets moois

Rode Duivels boeken dubbele winst: ook op FIFA-ranking lonkt er iets moois

18:40
UEFA twijfelt tussen twee omstreden kandidaten als tegengewicht voor Gianni Infantino

UEFA twijfelt tussen twee omstreden kandidaten als tegengewicht voor Gianni Infantino

18:20
Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

18:00
Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

17:16
Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

17:00
7
Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

13:57
Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

16:26
Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

16:20
Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

16:00
Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

15:28
1
📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

15:20
Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

15:00
6
Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

14:40
13
Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

14:20
Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Opinie

Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion

13:40
17
Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week" Reactie

Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week"

13:00
1
Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

13:20
8
Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

12:40
Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

12:20
Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

12:00
5
BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

11:00
89
Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

11:12
25
Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

11:00
Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"

Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"

10:40
Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

10:20
Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

10:00
Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

09:40
Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

09:20
3
Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

09:00
Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

08:45
Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

08:30
Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

08:00
Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
14
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

07:20
21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Divano Divano over BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel William Wallace William Wallace over Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..." OH boy OH boy over OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons Dan the Man Dan the Man over Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel My-T Vekkie My-T Vekkie over Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Frosties Frosties over Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them" Green kill Green kill over Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer kukeluku kukeluku over Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved