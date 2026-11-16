Waar kun je de Belgische U17 op het WK voetbal volgen?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Waar kun je de Belgische U17 op het WK voetbal volgen?
Foto: © Photonews
Word fan van België! 33

Over vier dagen begint België aan het WK U17 voetbal. De wedstrijden van de jonge Rode Duivels zijn live te bekijken via Sporza en DAZN.

België neemt van 19 november tot en met 13 december 2026 deel aan het WK U17 in Qatar.

De jonge Rode Duivels zijn ingedeeld in groep G en nemen het daarin op tegen Vietnam, Mali en Nieuw-Zeeland. Om door te stoten, moeten ze bij de eerste twee van de groep eindigen of zich plaatsen als een van de beste nummers drie.

Op welke zenders zijn de Belgische U17 te zien?

Vlaamse voetbalfans kunnen alle wedstrijden van België volgen via Sporza. Ook DAZN zendt de duels van de Belgische U17 live uit.

Aan Franstalige kant zijn de wedstrijden te bekijken op RTBF Auvio, dat de duels al in zijn programmatie heeft opgenomen. Ook daar is DAZN een alternatief.

Wedstrijdschema van de jonge Rode Duivels

België opent zijn toernooi op 20 november tegen Vietnam. Drie dagen later, op 23 november, volgt een confrontatie met Mali. De groepsfase wordt op 26 november afgesloten tegen Nieuw-Zeeland.

Voetbalkrant volgt het parcours van de jonge Rode Duivels tijdens het WK U17 op de voet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
België

Meer nieuws

Rode Duivels boeken dubbele winst: ook op FIFA-ranking lonkt er iets moois

Rode Duivels boeken dubbele winst: ook op FIFA-ranking lonkt er iets moois

18:40
UEFA twijfelt tussen twee omstreden kandidaten als tegengewicht voor Gianni Infantino

UEFA twijfelt tussen twee omstreden kandidaten als tegengewicht voor Gianni Infantino

18:20
Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

18:00
Vinicius Jr. wijst de oorzaak van zijn mindere vorm bij Real Madrid aan

Vinicius Jr. wijst de oorzaak van zijn mindere vorm bij Real Madrid aan

17:40
Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

17:16
Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

17:00
7
Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

16:26
Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

16:20
Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

16:00
Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

15:28
1
📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

15:20
Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

15:00
6
Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

14:40
13
Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

14:20
Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

13:57
Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Opinie

Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion

13:40
17
Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week" Reactie

Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week"

13:00
1
Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

13:20
8
Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

12:40
Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

12:20
Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

12:00
5
BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

11:00
89
Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

11:12
25
Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

11:00
Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"

Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"

10:40
Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

10:20
Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

10:00
Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

09:40
Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

09:20
3
Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

09:00
Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

08:45
Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

08:30
Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
14
Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

08:00
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

07:20
21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Cercle Brugge Cercle Brugge 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 21/11 Club Brugge Club Brugge
SK Beveren SK Beveren 22/11 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Nieuwste reacties

Divano Divano over BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel William Wallace William Wallace over Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..." OH boy OH boy over OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons Dan the Man Dan the Man over Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel My-T Vekkie My-T Vekkie over Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Frosties Frosties over Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them" Green kill Green kill over Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer kukeluku kukeluku over Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved