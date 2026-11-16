Waar kun je de Belgische U17 op het WK voetbal volgen?

Over vier dagen begint België aan het WK U17 voetbal. De wedstrijden van de jonge Rode Duivels zijn live te bekijken via Sporza en DAZN.

België neemt van 19 november tot en met 13 december 2026 deel aan het WK U17 in Qatar.

De jonge Rode Duivels zijn ingedeeld in groep G en nemen het daarin op tegen Vietnam, Mali en Nieuw-Zeeland. Om door te stoten, moeten ze bij de eerste twee van de groep eindigen of zich plaatsen als een van de beste nummers drie.

Op welke zenders zijn de Belgische U17 te zien?

Vlaamse voetbalfans kunnen alle wedstrijden van België volgen via Sporza. Ook DAZN zendt de duels van de Belgische U17 live uit.

Aan Franstalige kant zijn de wedstrijden te bekijken op RTBF Auvio, dat de duels al in zijn programmatie heeft opgenomen. Ook daar is DAZN een alternatief.

Wedstrijdschema van de jonge Rode Duivels

België opent zijn toernooi op 20 november tegen Vietnam. Drie dagen later, op 23 november, volgt een confrontatie met Mali. De groepsfase wordt op 26 november afgesloten tegen Nieuw-Zeeland.





Voetbalkrant volgt het parcours van de jonge Rode Duivels tijdens het WK U17 op de voet.