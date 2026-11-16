Waarom de De Bruyne van België helemaal anders is dan die van Napoli

Kevin De Bruyne heeft zondagavond opnieuw zijn klasse getoond bij de Rode Duivels. De spelmaker van Napoli was een van de uitblinkers in de overtuigende 4-1-zege tegen Italië. In de Italiaanse pers wordt zijn prestatie uitvoerig besproken, waarbij vooral opvalt hoeveel meer hij bij België kan brengen dan momenteel bij zijn club.

Op het wedstrijdblad staat uiteindelijk alleen zijn assist voor de vierde Belgische treffer, die door Diego Moreira werd afgewerkt. Maar wie de wedstrijd zag, weet dat De Bruyne veel meer deed dan dat. Hij strooide met heerlijke passes, creëerde kansen, probeerde zelf Donnarumma te verschalken en werkte ook verdedigend bijzonder hard.

Een De Bruyne die opnieuw het verschil maakt

Samen met de bedrijvige Jérémy Doku en een sterke Diego Moreira maakte De Bruyne het de Italiaanse verdediging bijzonder moeilijk. Hij amuseerde zich. De middenvelder deed zowat alles en kreeg het publiek in Brussel meermaals op de banken. Het contrast met zijn huidige situatie bij Napoli is dan ook opvallend. Daar amuseert hij zich veel minder, veel lager op het veld.

Daar ligt een belangrijk verschil. De Rode Duivels lijken onder Mark van Bommel aan een nieuw tijdperk te beginnen, terwijl Napoli een bijzonder moeilijk seizoen doormaakt. Blessures, tegenvallende resultaten en een gebrek aan stabiliteit maken het de Italiaanse topclub lastig. Zelfs de klasse van De Bruyne volstaat voorlopig niet om die problemen op te lossen.

Nieuwe generatie moet België opnieuw naar de top brengen

Bij de Rode Duivels is er ondertussen wel perspectief. Romelu Lukaku kondigde zijn afscheid van de nationale ploeg aan, maar met Charles De Ketelaere lijkt een nieuwe offensieve leider op te staan. Hij is geen klassieke vervanger van Lukaku, maar past met zijn andere kwaliteiten uitstekend in het spel dat België wil brengen.

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De Bruyne blijft een absolute wereldster, maar krijgt stilaan een nieuwe generatie rond zich die België opnieuw naar de internationale top moet brengen.