Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer
Foto: © photonews

Bij OH Leuven zullen ze zich stilaan afvragen wat ze moeten doen om een beetje stabiliteit te vinden. Voor het tweede seizoen op rij ziet de club een hoofdtrainer midden in de competitie vertrekken naar een Belgische concurrent. Vorig seizoen was het Union dat David Hubert kwam weghalen, nu is het KRC Genk dat Timmy Simons bij de Leuvenaars weghaalt. En opnieuw gebeurt dat op een bijzonder ongelukkig moment.

De vergelijking met Hubert is moeilijk te negeren. Die was nog maar enkele maanden aan de slag bij OH Leuven toen Union hem onverwacht kwam weghalen. De Leuvenaars moesten toen opnieuw op zoek naar een trainer en zagen een sportief project onderbroken worden.

Ruim een jaar later krijgen ze een gelijkaardig scenario voorgeschoteld. Simons was afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Felice Mazzu en had een contract voor twee seizoenen ondertekend. Dat engagement blijkt uiteindelijk bijzonder kort.

Net wanneer het vertrouwen begon te groeien

Wat het vertrek van Simons extra pijnlijk maakt, is het moment waarop het gebeurt. OH Leuven kende een bijzonder moeilijke competitiestart en stond na vijf speeldagen nog met lege handen. Er waren nul punten, de druk nam toe en het zag er opnieuw naar een moeilijk seizoen uit. De club bleef echter achter zijn trainer staan. Simons kreeg de tijd om zijn ploeg op de rails te krijgen en stilaan kwam er beterschap.

De resultaten begonnen vervolgens ook te volgen. OH Leuven was al zes wedstrijden op rij ongeslagen en had zich na elf speeldagen opgewerkt naar de tiende plaats met twaalf punten. De recente 2-0-zege tegen KV Mechelen was opnieuw een opsteker. Na een bijzonder moeilijke start was er eindelijk opnieuw perspectief en leek Simons de juiste weg gevonden te hebben. Net op dat moment verliest OHL zijn trainer, die bovendien naar een rechtstreekse concurrent trekt.

Dat maakt de frustratie in Leuven bijzonder begrijpelijk. Een club die zelf niet over de financiële slagkracht van Genk of Union beschikt, investeert tijd en vertrouwen in een trainer om een project op te bouwen. Zodra dat werk vruchten begint af te werpen, komt een grotere club hem weghalen. Uiteraard heeft Simons het recht om voor een nieuwe uitdaging te kiezen, maar voor OH Leuven betekent het opnieuw dat het opgebouwde werk plots in handen van iemand anders moet komen.

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'Je bijt niet in de hand die je gevoed heeft'

De reactie van sportief directeur Gyorgy Csepregi laat weinig aan de verbeelding over. Nadat de club al een bijzonder scherp statement had verspreid, haalde de Hongaar op LinkedIn nog steviger uit. "Je bijt niet in de hand die je gevoed heeft", schreef hij. Csepregi benadrukte dat Simons na anderhalf jaar zonder werk opnieuw een kans kreeg en dat hij volgens hem twee keer had moeten nadenken vooraleer die samenwerking zo abrupt achter zich te laten. "Loyalty is royalty", klonk het verder.

Ook in het officiële statement maakte OH Leuven duidelijk dat vooral de manier waarop het vertrek tot stand kwam voor ontgoocheling zorgt. De club had naar eigen zeggen altijd gerekend op wederzijds vertrouwen, engagement en loyaliteit.

Ze heeft begrip voor de ambitie van Simons om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan, maar vindt dat sportieve ambities ook gepaard moeten gaan met wederzijds respect en een correcte manier van handelen. 

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