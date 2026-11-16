Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren
Foto: © photonews

Met het afscheid van Romelu Lukaku verliezen de Rode Duivels niet zomaar een spits. De topschutter aller tijden van België laat met zijn 94 doelpunten een gigantisch gat achter. Charles De Ketelaere lijkt de aangewezen man om zijn plaats over te nemen. De aanvaller van Atalanta heeft zich onder Mark van Bommel al in de punt van de aanval genesteld en zal daar wellicht nog lange tijd blijven staan.

Toch is De Ketelaere een ander type spits. Hij brengt techniek, beweeglijkheid en voetballend vermogen, maar is geen klassieke doelpuntenmachine zoals Lukaku dat jarenlang was. Met acht goals en acht assists in zijn rol als diepe spits heeft hij zeker zijn waarde bewezen. Hij laat anderen beter voetballen en past uitstekend bij het pressingvoetbal dat Van Bommel wil brengen. Alleen zal België nog iemand nodig hebben die de doelpuntenproductie van Lukaku kan benaderen.

Stassin, een goaltjesdief

Een eerste alternatief is Lucas Stassin. De jonge spits heeft bij de nationale ploeg voorlopig nog geen kans gekregen, maar is wel een echte centrumaanvaller. Hij beschikt over het instinct om in de zestien op de juiste plaats te staan en kan op termijn een interessante optie worden. Hij moet zich uiteraard nog bewijzen op het hoogste internationale niveau, maar bij de beloften heeft hij al laten zien dat hij weet waar het doel staat.

Ook Romeo Vermant mag op een kans hopen. De aanvaller van Club Brugge heeft met zijn 22 jaar nog heel wat groeimarge en beschikt over het profiel van een echte spits. Hij moet bij zijn club wel opnieuw een vaste basisplaats veroveren. Daarnaast is Norman Bassette een naam om in de gaten te houden. De 22-jarige aanvaller van Westerlo heeft zich in de Jupiler Pro League al nadrukkelijk laten opmerken met zijn doelpunten en kan zich eveneens in de kijker spelen.

Vermant, Bassette, Cuypers?

Een meer ervaren alternatief is Hugo Cuypers. De aanvaller van Chicago Fire werd al eens bij de Rode Duivels getest en kent het klappen van de zweep. Met zijn neus voor doelpunten kan hij een nuttige optie zijn, al is hij met zijn 29 jaar niet meteen een oplossing voor de komende tien jaar. Hij zou vooral kunnen dienen als alternatief wanneer De Ketelaere ontbreekt of een andere invulling van de spitspositie nodig is.

Lees ook... Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel
De conclusie is dat België niet zomaar een nieuwe Lukaku zal vinden. De Ketelaere lijkt voorlopig de onbetwiste eerste keuze en kan met zijn kwaliteiten een uitstekende spits worden voor de nationale ploeg. Maar de Rode Duivels zullen hun doelpunten voortaan anders moeten verdelen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

15:00
3
Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Opinie

Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion

13:40
13
Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

17:16
Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

15:28
1
Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

14:20
Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week" Reactie

Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week"

13:00
1
Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

14:40
9
Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

12:40
Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

12:20
Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

16:00
BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

11:00
86
Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

11:12
22
Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

16:26
Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

10:00
Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

16:20
Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

09:20
3
Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

08:45
Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
14
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

07:20
21
📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

15:20
Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Reactie

Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen

06:30
9
Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!" Opinie

Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!"

06:00
Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

10:20
Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

11:00
Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië Reactie

Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië

23:24
1
Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

22:40
Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

13:20
8
Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

13:57
📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

22:20
Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

22:00
1
"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

21:35
16
Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

12:00
4
Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

21:10
Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht

Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht

19:00
Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië

Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Cercle Brugge Cercle Brugge 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 21/11 Club Brugge Club Brugge
SK Beveren SK Beveren 22/11 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..." Polikarpus Polikarpus over Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them" Green kill Green kill over Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer Stefaan_82 Stefaan_82 over BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel TatstOn TatstOn over Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel kukeluku kukeluku over Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project King of Highbury King of Highbury over Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden Admiraal F Admiraal F over Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved