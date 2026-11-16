Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

Met het afscheid van Romelu Lukaku verliezen de Rode Duivels niet zomaar een spits. De topschutter aller tijden van België laat met zijn 94 doelpunten een gigantisch gat achter. Charles De Ketelaere lijkt de aangewezen man om zijn plaats over te nemen. De aanvaller van Atalanta heeft zich onder Mark van Bommel al in de punt van de aanval genesteld en zal daar wellicht nog lange tijd blijven staan.

Toch is De Ketelaere een ander type spits. Hij brengt techniek, beweeglijkheid en voetballend vermogen, maar is geen klassieke doelpuntenmachine zoals Lukaku dat jarenlang was. Met acht goals en acht assists in zijn rol als diepe spits heeft hij zeker zijn waarde bewezen. Hij laat anderen beter voetballen en past uitstekend bij het pressingvoetbal dat Van Bommel wil brengen. Alleen zal België nog iemand nodig hebben die de doelpuntenproductie van Lukaku kan benaderen.

Stassin, een goaltjesdief

Een eerste alternatief is Lucas Stassin. De jonge spits heeft bij de nationale ploeg voorlopig nog geen kans gekregen, maar is wel een echte centrumaanvaller. Hij beschikt over het instinct om in de zestien op de juiste plaats te staan en kan op termijn een interessante optie worden. Hij moet zich uiteraard nog bewijzen op het hoogste internationale niveau, maar bij de beloften heeft hij al laten zien dat hij weet waar het doel staat.

Ook Romeo Vermant mag op een kans hopen. De aanvaller van Club Brugge heeft met zijn 22 jaar nog heel wat groeimarge en beschikt over het profiel van een echte spits. Hij moet bij zijn club wel opnieuw een vaste basisplaats veroveren. Daarnaast is Norman Bassette een naam om in de gaten te houden. De 22-jarige aanvaller van Westerlo heeft zich in de Jupiler Pro League al nadrukkelijk laten opmerken met zijn doelpunten en kan zich eveneens in de kijker spelen.

Vermant, Bassette, Cuypers?

Een meer ervaren alternatief is Hugo Cuypers. De aanvaller van Chicago Fire werd al eens bij de Rode Duivels getest en kent het klappen van de zweep. Met zijn neus voor doelpunten kan hij een nuttige optie zijn, al is hij met zijn 29 jaar niet meteen een oplossing voor de komende tien jaar. Hij zou vooral kunnen dienen als alternatief wanneer De Ketelaere ontbreekt of een andere invulling van de spitspositie nodig is.

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De conclusie is dat België niet zomaar een nieuwe Lukaku zal vinden. De Ketelaere lijkt voorlopig de onbetwiste eerste keuze en kan met zijn kwaliteiten een uitstekende spits worden voor de nationale ploeg. Maar de Rode Duivels zullen hun doelpunten voortaan anders moeten verdelen.