Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws
Foto: © Photonews

Vincent Kompany heeft maandag opnieuw de training van Bayern München geleid. De Belgische trainer verscheen voor het eerst sinds zijn medische problemen weer op het trainingsveld. Helemaal hersteld is hij nog niet: zijn arm zit voorlopig nog in een draagdoek.

De voorbije weken nam assistent Aaron Danks de dagelijkse leiding over bij de Duitse kampioen. Kompany was eind vorige maand onwel geworden en moest zelfs zes dagen in het ziekenhuis verblijven. Inmiddels kan hij zijn taken opnieuw geleidelijk opnemen.

Schouderblessure nog zichtbaar aanwezig

Op 23 oktober zakte Kompany in elkaar toen hij op het trainingscomplex naar een oefensessie van de beloften stond te kijken. In het ziekenhuis werd meningisme vastgesteld, een irritatie van de hersenvliezen. Daarnaast liep hij bij zijn val een ontwrichte schouder op.

Vorige week was de veertigjarige trainer al teruggekeerd naar zijn kantoor, waar hij zich bezighield met administratief werk en bezoeken bracht aan geblesseerde spelers. Maandag zette hij dus een volgende stap door zelf opnieuw op het veld te staan.

Ook Musiala en Luis Díaz trainen mee

Tijdens zijn eerste training terug kon Kompany rekenen op enkele bekende gezichten. Onder meer Jamal Musiala en Luis Díaz waren aanwezig. Zij bleven door blessureproblemen in München tijdens de interlandperiode. Ook Sven Ulreich, Sacha Boey en enkele talenten uit de tweede ploeg sloten aan.

Lees ook... Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany
De terugkeer op het trainingsveld is een belangrijke opsteker voor Bayern. Kompany hoopt vrijdagavond opnieuw helemaal van de partij te zijn voor de thuiswedstrijd tegen Köln. Donderdag staat normaal gezien ook een persconferentie gepland. Zijn schouderblessure is nog niet volledig genezen, maar de Belgische coach is alvast weer op zijn vertrouwde terrein.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

09:40
Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

16:26
Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren

17:00
Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

17:16
Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

16:00
Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

15:00
3
📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

15:20
Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion Opinie

Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion

13:40
13
Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

15:28
1
Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

11:00
Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

14:40
9
Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

14:20
Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer

13:20
8
Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

13:57
Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week" Reactie

Mark van Bommel gaf raad aan zijn ex-coach Allegri: "De Bruyne kan dit nog elke week"

13:00
1
Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them"

12:00
4
Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"

12:40
Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

12:20
BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

11:00
86
Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

11:12
22
Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

10:20
Bayern grijpt in: Vincent Kompany ziet belangrijke afspraak door de neus geboord

Bayern grijpt in: Vincent Kompany ziet belangrijke afspraak door de neus geboord

19:40
Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"

Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"

10:40
Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

10:00
Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

09:20
3
Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

09:00
Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

08:45
Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

08:30
Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
14
Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

08:00
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

07:20
21
Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Reactie

Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen

06:30
9
Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!" Opinie

Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!"

06:00
OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

23:20
29
Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië Reactie

Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië

23:24
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 10
Bayern München Bayern München 20/11 1. FC Köln 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21/11 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Elversberg Elversberg 21/11 Freiburg Freiburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21/11 Paderborn 07 Paderborn 07
Union Berlin Union Berlin 21/11 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 21/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FC Schalke 04 FC Schalke 04 21/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FC Augsburg FC Augsburg 22/11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Werder Bremen Werder Bremen 22/11 Hamburger SV Hamburger SV

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..." Polikarpus Polikarpus over Wie gaat de grote schoenen van Lukaku vullen? Dit zijn de opties voor de komende jaren FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Timmy Simons laat het bloed koken bij OH Leuven: "Let them. F*ck them" Green kill Green kill over Waarom de woede van OH Leuven meer dan te begrijpen is: het is niet de eerste keer Stefaan_82 Stefaan_82 over BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel TatstOn TatstOn over Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel kukeluku kukeluku over Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project King of Highbury King of Highbury over Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden Admiraal F Admiraal F over Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved