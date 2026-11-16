Ze kunnen Vincent Kompany niet meer tegenhouden: dit is het laatste nieuws

Vincent Kompany heeft maandag opnieuw de training van Bayern München geleid. De Belgische trainer verscheen voor het eerst sinds zijn medische problemen weer op het trainingsveld. Helemaal hersteld is hij nog niet: zijn arm zit voorlopig nog in een draagdoek.

De voorbije weken nam assistent Aaron Danks de dagelijkse leiding over bij de Duitse kampioen. Kompany was eind vorige maand onwel geworden en moest zelfs zes dagen in het ziekenhuis verblijven. Inmiddels kan hij zijn taken opnieuw geleidelijk opnemen.

Schouderblessure nog zichtbaar aanwezig

Op 23 oktober zakte Kompany in elkaar toen hij op het trainingscomplex naar een oefensessie van de beloften stond te kijken. In het ziekenhuis werd meningisme vastgesteld, een irritatie van de hersenvliezen. Daarnaast liep hij bij zijn val een ontwrichte schouder op.

Vorige week was de veertigjarige trainer al teruggekeerd naar zijn kantoor, waar hij zich bezighield met administratief werk en bezoeken bracht aan geblesseerde spelers. Maandag zette hij dus een volgende stap door zelf opnieuw op het veld te staan.

Ook Musiala en Luis Díaz trainen mee

Tijdens zijn eerste training terug kon Kompany rekenen op enkele bekende gezichten. Onder meer Jamal Musiala en Luis Díaz waren aanwezig. Zij bleven door blessureproblemen in München tijdens de interlandperiode. Ook Sven Ulreich, Sacha Boey en enkele talenten uit de tweede ploeg sloten aan.

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De terugkeer op het trainingsveld is een belangrijke opsteker voor Bayern. Kompany hoopt vrijdagavond opnieuw helemaal van de partij te zijn voor de thuiswedstrijd tegen Köln. Donderdag staat normaal gezien ook een persconferentie gepland. Zijn schouderblessure is nog niet volledig genezen, maar de Belgische coach is alvast weer op zijn vertrouwde terrein.