Faris Haroun krijgt bij Antwerp de sportieve sleutels in handen. De voormalige middenvelder wordt de nieuwe Head of Football en volgt Marc Overmars op. Een belangrijke promotie voor iemand die ondertussen al tien jaar meedraait op de Bosuil. Antwerp-icoon en huisanalist Patrick Goots begrijpt de keuze volledig.

"Er is geen echtere Antwerp-man dan Faris", klinkt het bij Goots in GvA. Hij omschrijft Haroun als iemand met uitstraling, naar wie mensen opkijken en die niet zomaar achter de schermen meeliep. Zijn jarenlange aanwezigheid binnen de club heeft hem volgens Goots een enorme kennis van het Antwerpse voetbalmilieu opgeleverd.

Haroun kent het DNA van Antwerp

Vooral zijn ervaring en voeling met de supporters spelen een belangrijke rol. "Hij zag tal van trainers passeren, weet wat er leeft binnenskamers, en vooral: hij weet als geen ander welk soort voetbal de fans op de Bosuil verlangen", stelt Goots. Net die kennis moet Haroun helpen om de sportieve lijnen uit te tekenen.

Ook zijn verleden als speler spreekt in zijn voordeel. Haroun was de laatste overblijver van de kampioenenploeg die Antwerp naar eerste klasse bracht en maakte nadien nog mooie tijden mee onder Laszlo Bölöni. Ondanks blessureleed gaf hij nooit op. "Dat soort spelers kan hij nu zelf gaan rekruteren", klinkt het bij Goots. Ook zijn werkethiek past volgens hem perfect bij de club.

Nieuwe uitdaging na vertrek Overmars

Goots beseft dat Haroun voor een stevige uitdaging staat. De ervaring van Marc Overmars op de transfermarkt kan hij niet zomaar evenaren. "Uiteraard heeft hij niet de knowhow van Marc Overmars, die tien jaar lang de transfers deed bij Ajax", erkent hij. Toch verwacht hij dat Haroun snel zijn weg zal vinden, zeker met CEO Sven Jaecques, Peter Catteeuw en Joachim Vercaigne aan zijn zijde.



Antwerp kiest daarmee bewust voor mensen die de club door en door kennen. Het internationale netwerk en de reputatie van Overmars zullen volgens Goots wel gemist worden. Hij ziet op termijn mogelijk ook een rol weggelegd voor Toby Alderweireld binnen het sportieve departement. "Ook hij is iemand die met zijn wereldwijde uitstraling en naamsbekendheid deuren kan openen."