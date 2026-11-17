De aanstelling van Sébastien Pocognoli als bondscoach van Schotland werd enkele maanden geleden nog als een grote stunt voorgesteld. De Schotse voetbalbond had naar eigen zeggen een uitgebreide internationale zoektocht achter de rug en was bijzonder tevreden dat het de Belgische trainer had kunnen binnenhalen. Intussen is het enthousiasme helemaal verdwenen. Na een nieuwe zware nederlaag groeit de twijfel over zijn aanpak.

De 4-0-nederlaag tegen Zwitserland heeft de alarmbellen nog luider doen rinkelen. Schotland speelde tegen een Zwitserse ploeg die heel wat belangrijke pionnen miste, maar werd desondanks compleet overklast. Na zes wedstrijden onder Pocognoli staat de teller op amper vijf doelpunten, waarvan twee vanaf de strafschopstip. Van een herkenbare speelstijl of duidelijke vooruitgang is volgens de Schotse kritiek nauwelijks sprake.

Geen vooruitgang en steeds meer kritiek

Vooral de manier waarop Pocognoli zijn ploeg laat voetballen, ligt onder vuur. Zijn systeem met hoge pressing en veel intensiteit zou de tegenstander onder druk moeten zetten, maar in de praktijk vallen er grote gaten. De Schotten worden te gemakkelijk uit verband gespeeld en geven defensief veel ruimte weg. Bovendien lijken verschillende spelers niet goed te weten wat er van hen verwacht wordt.

Ook vanuit de spelersgroep komen ondertussen verontrustende signalen. Aanvoerder Andy Robertson en John McGinn lieten na de nederlaag weinig ruimte voor optimisme. Robertson maakte duidelijk dat er in het internationale voetbal geen tijd te verliezen valt. McGinn ging nog een stap verder door aan te geven dat hij onmogelijk kon bevestigen dat Schotland momenteel op de juiste weg zit. Dat zijn uitspraken die de positie van de Belgische trainer er niet sterker op maken.

Pocognoli moet zijn koppigheid laten varen

Volgens de analyse van de BBC is vooral de koppigheid van Pocognoli een probleem. De Belg houdt voorlopig vast aan zijn voetbalprincipes, ook wanneer tegenstanders daar gemakkelijk oplossingen tegen vinden. Tegenover een ervaren trainer als Murat Yakin werd dat pijnlijk duidelijk. Zwitserland kon ondanks een flink aantal afwezigen bijzonder eenvoudig de zwakke plekken bij Schotland blootleggen.

Pocognoli zelf probeerde na afloop ook positieve elementen te benadrukken. Hij vond dat zijn ploeg goede momenten had en wees op gemiste kansen die de wedstrijd een ander uitzicht hadden kunnen geven. Die uitleg viel echter niet overal in goede aarde. De kritiek is dat hij te weinig oog heeft voor de structurele problemen en de tekortkomingen in zijn eigen aanpak.





De vergelijking met voorganger Steve Clarke maakt het contrast alleen maar groter. Die beschikte over veel meer ervaring en slaagde erin Schotland naar drie grote toernooien te loodsen. Pocognoli heeft dat palmares niet en moet nu bewijzen dat hij ook in moeilijke omstandigheden een ploeg kan bijsturen.

De volgende maanden worden cruciaal, want in maart begint de kwalificatiecampagne voor het EK. De Schotten willen tegen dan duidelijkheid en vooral vooruitgang zien. De Belgische trainer zal dus snel moeten aantonen dat hij zijn aanpak kan aanpassen.