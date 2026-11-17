Bij KVC Westerlo kunnen ze opgelucht ademhalen. Issame Charaï stond maandag opnieuw op het trainingsveld en blijft gewoon aan als hoofdtrainer. De voorbije dagen was er nochtans heel wat ongerustheid in 't Kuipje, nadat zijn naam nadrukkelijk werd genoemd als mogelijke opvolger van Jess Thorup bij KRC Genk.

De belangstelling van de Limburgers zorgde voor heel wat beroering binnen de club. Charaï voerde donderdag een gesprek met sportief directeur Dimitri De Condé, maar een vertrek kwam er uiteindelijk niet. Bij Westerlo was het gevoel dubbel: men gunde de coach een volgende stap in zijn carrière, maar wilde hem uiteraard ook graag behouden, schrijft GvA.

Dat laatste gevoel bleek ook bij de spelersgroep bijzonder sterk aanwezig. Aanvoerder Dogucan Haspolat gaf aan dat hij het jammer zou vinden mocht Charaï vertrekken. De trainer kreeg de voorbije dagen bovendien van verschillende mensen binnen de club en van supporters te horen hoeveel ze zijn werk waarderen. Die blijken van waardering deden hem zichtbaar deugd.

Charaï wil zijn werk in Westerlo afmaken

Ook voor Charaï zelf was de belangstelling een mooie erkenning. Hij had echter nooit de intentie om koste wat het kost te vertrekken. De trainer is ambitieus, maar ziet Westerlo nog lang niet als een afgesloten hoofdstuk. Er ligt volgens hem nog voldoende werk op tafel om de ploeg verder te ontwikkelen.

De coach liet zich de voorbije dagen niet gek maken door alle speculaties. Tijdens het vrije voetbalweekend trok hij zelfs met zijn vrouw naar Wenen voor een citytrip. Daar kon hij even afstand nemen van alle commotie, al bleef hij ook tussendoor bezig met de voorbereiding op de komende wedstrijden.

Opluchting bij terugkeer op het oefenveld



Maandagochtend werd duidelijk hoeveel de beslissing om te blijven betekende voor de mensen bij Westerlo. Charaï wil nu vooral voortbouwen op het werk dat de voorbije maanden werd geleverd. Westerlo moest dit seizoen snel een nieuwe ploeg samenstellen en dat proces is volgens de trainer nog niet afgerond. Vrijdag tegen Cercle Brugge hoopt hij zijn team opnieuw meer stabiliteit te zien vinden na enkele mindere weken.