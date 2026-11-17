Club Brugge heeft een belangrijke horde genomen in het dossier rond zijn nieuwe stadion. Het Brugse stadsbestuur en blauw-zwart hebben een akkoord bereikt over de overdracht van de gronden op de Olympia-site in Sint-Andries. Daardoor komt de bouw van het nieuwe stadion met 40.000 zitplaatsen opnieuw een stap dichterbij.

Er moesten nog enkele praktische afspraken worden gemaakt voordat de overeenkomst kon worden afgerond, schrijft Krant van West-Vlaanderen. Een van de discussiepunten was het publieke park dat rond het stadion komt. De stad zal instaan voor de aanleg en het onderhoud ervan, aangezien het park ook buiten wedstrijddagen toegankelijk blijft voor bezoekers.

Club Brugge krijgt ook verplichtingen buiten het voetbal

Over het afval na wedstrijden is dan weer een andere afspraak gemaakt. Club Brugge zal zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van het vuilnis dat supporters achterlaten in het park. Daarvoor zal de club ook eigen machines moeten kunnen stallen op de site.

Een opvallend compromis werd gevonden voor de stadsdienst Openbaar Domein. Die had nood aan een plaats om tractoren en ander zwaar materiaal op te bergen. In het nieuwe stadiongebouw komt daarom een ruimte waar de stadsdienst haar machines kan onderbrengen. Bovendien krijgt ook het personeel een eigen kantine waar stadsarbeiders tijdens hun lunchpauze iets kunnen eten en drinken.

Gemeenteraad moet akkoord nog bekrachtigen

Burgemeester Dirk De fauw bevestigde dat de drie resterende discussiepunten daarmee van tafel zijn. De overeenkomst voorziet in een erfpachtregeling, waardoor Club Brugge de gronden langdurig kan gebruiken en de plannen voor een nieuw stadion verder kan uitwerken. Eind november wordt het akkoord nog ter goedkeuring voorgelegd aan de Brugse gemeenteraad.



De ambitie is om in januari 2027 met de eigenlijke stadionbouw te starten. Op de Olympia-site zijn alvast voorbereidende werkzaamheden aan de gang, waaronder proefsleuven voor archeologisch onderzoek. Na jaren van discussie en juridische en administratieve hindernissen lijkt het stadiondossier van Club Brugge zo eindelijk opnieuw vooruitgang te boeken.