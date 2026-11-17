Club Brugge is de voorbije jaren uitgegroeid tot dé toonaangevende club in België. De regerende landskampioen wil de volgende stappen zetten. Daarvoor gaat blauw-zwart in zee met ML6.

Club Brugge is op sportief vlak al jarenlang dé toonaangevende club in België. Bart Verhaeghe wil dat blauw-zwart dé innovator blijft. Daarvoor gaat de regerende landskampioen samenwerken met ML6.

ML6 is een Belgische applicatiebouwer uit Gent die een AI-systeem zal ontwikkelen voor Club Brugge. De West-Vlamingen willen artificiële intelligentie gebruiken om te blijven groeien.

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Het Laatste Nieuws weet dat in een eerste fase een soort van centraal brein zal worden ontwikkeld. In het Nederlands: de data en gegevens van diverse afdelingen wordt samengebracht in één database.



De volgende stap moet de sportieve werken dan weer efficiënter én beter maken. AI moet Club Brugge helpen bij onder meer scouting en spelersontwikkeling.

Spelers beoordelen én transferknopen doorhakken

Club Brugge gebruikt al langer data om spelers te beoordelen en transferknopen door te halen. Met de nieuwe app wil blauw-zwart de concurrentie in België (en Europa) wederom op een extra afstand duwen.

