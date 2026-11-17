Romeo Vermant wil meer speelminuten en denkt aan een vertrek bij Club Brugge. De spits is momenteel geen basisspeler en moet bij voorkeur van coach Ivan Leko plaatsmaken voor Nicolò Tresoldi. Een vertrek in januari lijkt echter bijzonder moeilijk te worden.

Vermant is wel de eerste invaller in de spits, maar dat volstaat niet voor zijn ambities. Hij wil een nieuwe stap zetten in zijn carrière, maar dreigt voorlopig vast te zitten bij blauw-zwart.

Contractverlenging speelt Vermant parten

De aanvaller heeft zichzelf vorig jaar eigenlijk in een gouden kooi gestoken. Toen verlengde hij zijn contract bij Club Brugge tot 2028. Daardoor staat de club bijzonder sterk wanneer er interesse komt van andere ploegen.

Een vertrek in januari lijkt dan ook niet aan de orde. Vermant mag dan wel vinden dat hij te weinig speelt, Club Brugge is niet van plan zomaar mee te werken aan een oplossing.

Club Brugge houdt het been vaak stijf

Blauw-zwart staat er bovendien om bekend bijzonder moeilijk toegevingen te doen op de transfermarkt. Zelfs wanneer er grote bedragen op tafel komen, houdt de club vaak vast aan zijn oorspronkelijke vraagprijs en plannen.



Voor Vermant dreigt dat een vervelende situatie te worden. Hij wil vooruitgang boeken en meer spelen, maar heeft nog een langlopend contract. De spits zal dus wellicht geduld moeten oefenen als hij zijn toekomst elders wil uitbouwen.