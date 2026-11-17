Kan Romelu Lukaku na zijn spelersloopbaan opnieuw aansluiten bij de nationale ploeg, maar dan in een andere functie? Marc Wilmots acht dat realistisch, al is het volgens hem nog lang niet aan de orde.

Romelu Lukaku speelt sinds deze zomer bij het Turkse Fenerbahçe, waar hij een moeilijke seizoensstart beleeft. Big Rom is 33, kondigde al zijn afscheid als international aan en zit momenteel niet in de beste fase van zijn loopbaan.

Toch lijkt de spits nog enkele jaren door te willen gaan als voetballer. Een terugkeer naar Anderlecht behoort daarbij tot zijn plannen. Tegelijk rijst de vraag wat Lukaku na zijn actieve carrière wil doen. De voormalige Rode Duivel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij trainer wil worden.

Toekomst bij de Rode Duivels?

Een functie binnen de Belgische voetbalbond of bij de Rode Duivels zou dus een optie kunnen zijn. Marc Wilmots temperde die piste wel in gesprek met Sudinfo. "Romelu moet eerst zijn clubcarrière afwerken voor hij aan de volgende stap denkt", aldus de ex-bondscoach.

"Daarna zal hij zichzelf opnieuw moeten uitvinden en nieuwe uitdagingen moeten aangaan, zoals Vincent Kompany dat heeft gedaan. Hij is ook een groot patriot. Kan Romelu nog iets betekenen voor het Belgische voetbal? Uiteraard. Alleen: in welke functie? Daar moet je de tijd zijn werk laten doen."

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Wilmots vindt dat Lukaku na zijn afscheid als speler ook ruimte moet krijgen om die overgang te verwerken. "Als je zoveel jaren van je leven met zoveel toewijding, doorzettingsvermogen en opofferingen aan voetbal hebt gewijd, moet je bij het stoppen onvermijdelijk afscheid nemen van een deel van jezelf. Maar één zaak staat vast: wanneer een monument als Romelu jongeren toespreekt, zullen zijn woorden altijd impact hebben."