Erik Lambrechts fluit KVM-Club Brugge, ook de rest van de scheidsrechters is bekend
De scheidsrechters voor de komende speeldag in de Jupiler Pro League zijn bekend. Erik Lambrechts fluit zaterdagavond KV Mechelen tegen Club Brugge, terwijl Anderlecht zondag OHL ontvangt onder leiding van Simon Bourdeaud'hui. Ook Antwerp komt zaterdagavond in actie op bezoek bij Zulte Waregem, met Nicolas Laforge als scheidsrechter.
20/11/2026 – 20:45 CERCLE BRUGGE – WESTERLO
Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistant Referee 1: Martijn Tiesters
Assistant Referee 2: Maarten Toeback
Fourth Official: Bram Van Driessche
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VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Michael Geerolf
Referee Observer: Istvan Lagaert
21/11/2026 – 16:00 SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI – STVV
Scheidsrechter: Bert Put
Assistant Referee 1: Gianni Seeldraeyers
Assistant Referee 2: Bryan Bijnens
Fourth Official: Jasper Vitse
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Lothar D'Hondt
Referee Observer: Christophe Snoeck
21/11/2026 – 18:15 GENK – RAAL LA LOUVIÈRE
Scheidsrechter: Michiel Allaerts
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Thibaud Nijssen
Fourth Official: Wesli De Cremer
VAR: Nathan Verboomen
AVAR: Anthony Letellier
Referee Observer: Niels Bossuyt
21/11/2026 – 20:45 ZULTE WAREGEM – ANTWERP
Scheidsrechter: Nicolas Laforge
Assistant Referee 1: Laurent Conotte
Assistant Referee 2: Vito Di Vincenzo
Fourth Official: Ruben Calluy
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Quentin Lesceux
Referee Observer: Roel Bensch
21/11/2026 – 20:45 KV MECHELEN – CLUB BRUGGE
Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistant Referee 1: Jo De Weirdt
Assistant Referee 2: Kevin Monteny
Fourth Official: Jan Boterberg
VAR: Wim Smet
AVAR: Massimiliano Ledda
Referee Observer: Yenthe Boogaerts
22/11/2026 – 13:30 SK BEVEREN – AA GENT
Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistant Referee 1: Ruben Wyns
Assistant Referee 2: Michele Seeldraeyers
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Wesli De Cremer
AVAR: Ella De Vries
Referee Observer: Glenn Claes
22/11/2026 – 16:00 KORTRIJK – UNION
Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistant Referee 1: Lennert Jans
Assistant Referee 2: Jordy Vermeire
Fourth Official: Massimiliano Ledda
VAR: Laurent Willems
AVAR: Nicolas Maszowez
Referee Observer: Alexander Braley
22/11/2026 – 18:30 ANDERLECHT – OHL
Scheidsrechter: Simon Bourdeaud'hui
Assistant Referee 1: Ben Gonnissen
Assistant Referee 2: Jonas Van Dyck
Fourth Official: Wim Smet
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Kevin Debeuckelaere
Referee Observer: Jonas Timmermans
22/11/2026 – 19:15 LOMMEL – STANDARD
Scheidsrechter: Lothar D'Hondt
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Nico Claes
Fourth Official: Matonga Simonini
VAR: Brent Staessens
AVAR: Mathias Hillaert
Referee Observer: Mario Vanlommel
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