Bart Verbruggen heeft een bijzonder pijnlijke avond achter de rug met Nederland. Oranje verloor in de Nations League met liefst 5-0 van Duitsland en maakte vooral na de rust een bijzonder zwakke indruk. Bij de Nederlandse NOS-nabeschouwing spaarde Rafael van der Vaart zijn kritiek niet. Ook de voormalige doelman van Anderlecht moest het daarbij ontgelden.

Van der Vaart vond dat Nederland zich de zware nederlaag bijzonder hard moest aanrekenen. Dat Oranje eerder nog met 7-0 van Griekenland had gewonnen, mocht volgens hem geen reden zijn om zichzelf te overschatten. Ook het ontbreken van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong kon de afgang niet volledig verklaren.

Van der Vaart haalt uit naar Verbruggen

Vooral een opvallend moment bij een 5-0-achterstand ergerde de oud-international. Verbruggen en aanvoerder Denzel Dumfries riepen hun ploegmaats samen voor een geïmproviseerde bespreking op het veld. Van der Vaart kon weinig begrip opbrengen voor dat initiatief en richtte zijn pijlen nadrukkelijk op de doelman.

"Ik kan hier écht niet naar kijken. Dan komt zo'n keeper... Dan denk ik bij hem: je hebt er vijf om je oren gekregen. Hij kon niet aan alle doelpunten iets doen, maar hij zat er ook niet eens bij in de buurt", klonk het bijzonder scherp.

"Dit gebeurt in de jeugd"

Ook het idee achter die geïmproviseerde time-out vond Van der Vaart weinig zinvol. Volgens hem moesten de Nederlandse spelers op dat moment zelf beseffen dat een groepsgesprek op het veld niets meer zou veranderen. "De andere spelers denken dat ook. Je moet het zelf toch ook een beetje aanvoelen? Dan hoef je niet in zo'n rondje te gaan staan. Dit gebeurt in de jeugd", besloot hij.



Voor Verbruggen, die tussen 2020 en 2023 bij Anderlecht speelde en nadien uitgroeide tot een vaste waarde bij Brighton, was het dus een bijzonder harde avond.