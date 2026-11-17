Guilian Preud'homme is sinds dit sezoen de sportief directeur van Club Brugge. Het ging de voorbije jaren héél snel voor de zoon van Michel Preud'homme. Hij legt zelf uit hoe hij op zijn nieuwe stoel terecht is gekomen.

Guilian Preud'homme is sinds 2022 aan de slag bij Club Brugge. Tot en met vorig seizoen was de 33-jarige Brabander CEO van Club NXT en Club YLA. Na het vertrek van Dévy Rigaux ging het héél snel.

"Ik had uiteraard in de media gelezen dat Feyenoord achter Dévy Rigaux aan het jagen was", aldus Preud'homme in Het Laatste Nieuws. "Hoewel het dossier héél confidentieel werd behandeld had ik ook intern al het één en ander opgevangen."

Ik had voor mezelf al uitgemaakt dat ik positief zou antwoorden als Club Brugge de vraag zou stellen

Preud'homme had zijn laatste promotie dan ook ergens zien aankomen. "Ik had voor mezelf al uitgemaakt dat ik positief zou antwoorden als Club Brugge de vraag zou stellen. Dus toen het telefoontje kwam heb ik niet moeten nadenken." (lacht)

Nochtans was het oorspronkelijke plan dat Preud'homme stadionmanager zou worden van de nieuwe voetbaltempel die Club Brugge aan het bouwen is. "Oorspronkelijk lag er inderdaad een ander plan op tafel."

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"Mijn verantwoordelijkheden bij Club NXT en Club YLA zou ik delen met stadionverantwoordelijkheden", legt Preud'homme uit. "Dat gaat dan over de ontwikkeling van een structuur, strategie-implementatie op lange termijn,… Eigenlijk mijn vorige job bij Brussels Airport, maar dan in een voetbalcontext."





Dit is exact de job die ik wou. Bij de club die ik wou

Preud'homme is echter héél blij met de huidige gang van zaken. "Het zegt veel over Club Brugge dat ik hier nu zit. Wij ontwikkelen niet alleen speler uit de jeugd naar Club 1. We laten ook trainers en zelfs 'Directors of Football' doorgroeien."

"Eerst Rigaux, nu ik", besluit Preud'homme. "De visie om eigen geschoolde mensen kansen te geven vind ik fantastisch. Voor mij is dit hét. Dit is exact de job die ik wou. Bij de club die ik wou."