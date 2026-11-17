De overstap van Timmy Simons van OH Leuven naar Racing Genk zorgt voor heel wat beroering in Vlaanderen. Een emeritus professor sportrecht gaf tekst en uitleg bij de zaak.

Voor Belgische trainers blijkt OH Leuven de voorbije maanden een interessante springplank. Ook na een seizoensstart in de onderste regionen van het klassement. Een jaar nadat David Hubert naar Union Saint-Gilloise trok, staat Timmy Simons nu voor een opvallende stap naar KRC Genk.

Genk mag Simons weghalen

Bij OH Leuven valt die gang van zaken bijzonder slecht. De clubleiding is erg ontgoocheld dat Simons, die volgens hen eerder een nieuwe kans kreeg bij de club, al bij de eerste aanbieding vertrekt. Trainers die tijdens het seizoen van club wisselen, is nochtans geen uitzonderlijk fenomeen. Door de commotie rond deze zaak vroeg Het Belang van Limburg uitleg aan emeritus professor sportrecht Johnny Maeschalck.

Dat zulke overstappen regelmatig gebeuren, heeft volgens Maeschalck een eenvoudige verklaring: ze zijn wettelijk toegestaan en worden doorgaans ook opgenomen in de arbeidsovereenkomst van een trainer. "Of dat nu aan het begin of aan het einde van het voetbalseizoen gebeurt, maakt geen verschil", stelt hij.

OH Leuven kan ontevreden zijn, maar staat juridisch zwak

"Het arbeidsrecht, en meer bepaald de wet op de betaalde beroepssporters en de arbeidsovereenkomstenwet, biedt mogelijkheden om een contract voortijdig stop te zetten. Dat kan onder meer via een ontslagvergoeding, een opzegtermijn of een vooraf afgesproken vertrekclausule", legt Maeschalck uit.

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OH Leuven mag Simons dan ook als een afvallige beschouwen, maar de trainer heeft evenzeer het recht om voor een andere werkgever te kiezen. "Bij het afsluiten van het contract wordt een forfaitaire vergoeding vastgelegd voor een verbreking van de arbeidsovereenkomst. Die regeling werkt altijd in twee richtingen: je kunt niet alleen van de voordelen genieten, je moet ook de gevolgen dragen."