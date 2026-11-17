Wie moet Romelu Lukaku opvolgen bij de Rode Duivels? Na het afscheid van de topspits ligt die vraag op tafel. Hein Vanhaezebrouck ziet niet meteen een waardige vervanger klaarstaan. Volgens de analist had Lukaku zoveel kwaliteiten dat België misschien zelfs twee aanvallers nodig heeft om zijn verlies te compenseren.

"Lukaku vinkte veel vakjes tegelijk aan: diepgang, balvastheid én scorend vermogen", legt Vanhaezebrouck uit in Het Nieuwsblad. Vooral die combinatie maakte hem zo moeilijk te vervangen. "Ik vrees dat het nog wel even zal duren eer we weer zo'n spits hebben."

De Ketelaere is de beste noodoplossing

Voorlopig neemt Charles De Ketelaere die rol op zich. Vanhaezebrouck is onder de indruk van zijn ontwikkeling als diepe spits en verwijst naar zijn prestatie tegen Italië. "Bastoni zat in de achterzak van De Ketelaere. Maar hij is een noodoplossing. De beste noodoplossing", klinkt het.

Loïs Openda ziet hij niet als het antwoord. De aanvaller krijgt meer speelminuten, maar heeft bij de nationale ploeg nog niet overtuigd. Bovendien past zijn profiel volgens Vanhaezebrouck minder bij wat de Rode Duivels nodig hebben: iemand die meevoetbalt, aanspeelbaar is bij lange ballen en ook voor doel gevaarlijk is. Hugo Cuypers is dan weer een interessante optie, maar eerder als supersub die energie en doelpunten kan brengen.

Jonge spitsen moeten zich nog bewijzen

Ook bij de jongere generatie ziet Vanhaezebrouck voorlopig geen directe opvolger. Mathew Fernandez-Pardo is volgens hem eerder een winger die graag in de spits speelt, liefst met een tweede aanvaller naast zich. Lucas Stassin moet zich bij Sevilla eveneens nog bewijzen. Dat geldt ook voor Romeo Vermant, Norman Bassette en Robin Mirisola.

Vermant moet bij Club Brugge voorlopig de concurrentiestrijd aangaan met Nicolo Tresoldi, terwijl Mirisola zich bij OH Leuven nog volop aan het ontwikkelen is. Ook Bassette steekt er volgens de analist niet bovenuit. "De lat ligt heel hoog als je spits wil worden van de nationale ploeg. Het goed doen bij Westerlo of OH Leuven volstaat niet."





Vanhaezebrouck hoopt dan ook vooral dat De Ketelaere de komende jaren gespaard blijft van blessures. Want een echte opvolger voor Lukaku is voorlopig niet in zicht.