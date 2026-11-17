PSV heeft een eerste concreet bod uitgebracht om Kevin De Bruyne in januari naar Eindhoven te halen. Volgens De Telegraaf gaat het om een openingsbod van ongeveer 2 miljoen euro. De Nederlandse landskampioen wil de Belgische spelmaker tijdens de wintermercato overnemen van Napoli, maar het is nog maar de vraag of de Italianen met dat voorstel genoegen zullen nemen.

De Bruyne ligt bij Napoli nog tot komende zomer onder contract. Daardoor dreigt de Italiaanse club hem binnen enkele maanden transfervrij te verliezen, al zal voorzitter Aurelio De Laurentiis niet zomaar meewerken aan een vroegtijdig vertrek. De verwachting is dan ook dat Napoli een aanzienlijk hogere transfersom zal verlangen dan de 2 miljoen euro die PSV momenteel op tafel heeft gelegd.

De Bruyne staat open voor overstap naar Nederland

De interesse is niet nieuw. PSV is al enige tijd in gesprek met de entourage van de 35-jarige middenvelder over een mogelijke overgang in januari. De Bruyne zou zelf bijzonder geïnteresseerd zijn in het voorstel.

Een belangrijke factor daarbij is zijn gezin: hij wil graag in Belgisch Limburg wonen en een overstap naar Eindhoven zou die wens mogelijk maken.

De 128-voudige Rode Duivel heeft bij Napoli nog niet het seizoen beleefd waarop hij had gehoopt. Een nieuwe uitdaging in Nederland zou hem de mogelijkheid bieden om opnieuw een belangrijke rol op te nemen bij een club met Europese ambities. PSV hoopt alvast dat de persoonlijke bereidheid van De Bruyne de onderhandelingen met Napoli kan vergemakkelijken.

Onderhandelingen beloven moeilijk te worden

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Toch ligt er nog een stevig financieel verschil tussen beide clubs. PSV probeert te profiteren van de aflopende verbintenis van De Bruyne, terwijl Napoli liever nog een transfersom ontvangt voor een speler die komende zomer gratis zou kunnen vertrekken.