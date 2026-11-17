Sofian Kiyine is opnieuw veroordeeld voor een zwaar verkeersongeval. De 27-jarige voetballer van Olympic Charleroi kreeg dinsdag van de politierechtbank in Luik drie maanden gevangenisstraf met uitstel, een boete van 1.000 euro en een rijverbod van zes maanden.

Het is al de tweede keer in enkele jaren dat de voormalige speler van onder meer OH Leuven en Standard in opspraak komt door een ernstig ongeval. In maart 2023 vloog hij met zijn wagen door de muur van een sporthal in Flémalle. Hij reed toen onder invloed van alcohol en met overdreven snelheid van een rotonde.

Tweede ongeval na eerdere veroordeling

Voor die feiten werd Kiyine in maart 2024 al veroordeeld, maar hij tekende beroep aan. Nog voor dat dossier definitief was afgehandeld, liep het opnieuw fout. In juli 2025 botste hij in Luik met een paal nadat hij tijdens een ruzie met zijn passagier in de verkeerde richting een rotonde was opgereden.

Die passagier liep bij het ongeval verwondingen op aan twee ruggenwervels. Hij verklaarde dat Kiyine de botsing bewust had veroorzaakt. De voetballer ontkende dat en betwistte ook dat hij onder invloed van alcohol was geweest.

Alcoholslot gedurende drie jaar

Kiyine hoopte op een opschorting van de uitspraak onder voorwaarden, maar de rechtbank ging daar niet op in. Naast de celstraf met uitstel en de geldboete krijgt hij een rijverbod van zes maanden opgelegd.



Voor hij opnieuw achter het stuur mag kruipen, moet de voetballer bovendien vier examens afleggen. Daarna zal hij nog drie jaar lang verplicht met een alcoholslot moeten rijden. Het vonnis betekent een nieuwe juridische tegenvaller voor de speler van Olympic Charleroi.