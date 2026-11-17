Jan Mulder heeft in zijn column voor Humo bijzonder scherp uitgehaald naar Mark van Bommel na het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. De Nederlandse analist begrijpt niet dat de bondscoach nauwelijks kritiek kreeg op zijn aandeel in het vertrek van de Belgische topspits. "Van Bommel is rampzalig omgegaan met één van de grootsten uit de geschiedenis van de Rode Duivels."

Mulder beschrijft hoe Lukaku zich aan de kant geschoven voelde toen hij voor de wedstrijd tegen Turkije niet in de basis stond. "Het antwoord van Lukaku was dat hij dan beter thuis kon blijven." Bovendien zou Van Bommel tegenover de pers hebben gelogen over de reden van zijn afwezigheid. "Mark loog vervolgens tegen de pers dat Lukaku licht geblesseerd was."

Lukaku voelde zich vernederd door Van Bommel

Ook zijn beperkte opwarmbeurt tegen Italië was volgens Mulder een belangrijk kantelpunt. "Twee minuten voor het einde van de wedstrijd had de opwarmcoach hem een seintje gegeven langs de zijlijn te gaan lopen. Honderdtwintig seconden. In de praktijk komt dat neer op de bal nul keer raken." Voor Lukaku was dat de druppel. "Hij concludeerde dat dit een vernedering was, zijn besluit stond vast."

Zijn afscheid in de kleedkamer verliep vervolgens bijzonder opvallend. Lukaku liet de deur sluiten en op slot doen, waarna hij zijn ploegmaats toesprak. Van Bommel en de bondsbonzen stonden buiten. "Ze klopten erop, hoorden geen reactie en concludeerden dat ze ongewenst waren."

Mulder begrijpt de stilte rond de bondscoach niet

Wat Mulder vooral verbaast, is de reactie achteraf. "Interessant aan het ijskoude afscheid van Lukaku was wat daarna gebeurde, of liever niet gebeurde: niemand had kritiek op de bondscoach voor zijn rampzalige omgang met één van de grootsten uit de geschiedenis van de Rode Duivels."



De analist vindt dat de media veel te gemakkelijk meegingen in het verhaal van een afscheid en de indrukwekkende carrière van Lukaku. "Geen krant, podcast of televisieprogramma wees met de vinger naar Mark, en zijn aandeel in het bittere einde van Big Rom."