De KBVB legt zich nog niet helemaal neer bij het afscheid van Romelu Lukaku als Rode Duivel, schrijft De Standaard. De voetbalbond respecteert de keuze van zijn recordschutter, maar hoopt dat hij na een periode van bezinning alsnog op zijn beslissing terugkomt. De deur blijft in ieder geval openstaan voor een eventuele terugkeer.

Opvallend genoeg werd de bond niet vooraf betrokken bij de beslissing van Lukaku. De spits deelde zijn afscheid zondagavond rechtstreeks mee aan zijn ploegmaats, terwijl bondscoach Mark van Bommel en de vertegenwoordigers van de KBVB buiten de kleedkamer moesten wachten. Een gesprek met de bond kwam er nadien niet meer. Lukaku vertrok zonder verdere uitleg uit het Koning Boudewijnstadion.

Bij de voetbalbond leeft de hoop dat er binnenkort alsnog een gesprek mogelijk wordt. Men wil vooral begrijpen wat er precies achter de beslissing zit en of die echt onherroepelijk is. De timing, vlak na een wedstrijd waarin Lukaku negentig minuten op de bank bleef, deed vermoeden dat de teleurstelling een rol speelde. Mensen uit zijn omgeving benadrukken echter dat hij goed over zijn keuze heeft nagedacht.

Witsel keerde eerder al terug op zijn beslissing

Er bestaat binnen de Belgische voetbalbond alvast een precedent. Axel Witsel nam eerder eveneens afscheid van de nationale ploeg, maar kwam later terug op die beslissing. De KBVB sluit niet uit dat ook Lukaku ooit opnieuw beschikbaar wordt voor de Rode Duivels. Daarom wil men hem na wat afstand opnieuw benaderen, zonder hem onder druk te zetten.

Toch beseft iedereen dat Lukaku een ander verhaal kan worden. De spits staat bekend als iemand die niet lichtzinnig beslissingen neemt en doorgaans niet terugkomt op een eenmaal gemaakte keuze. Als hij voor zichzelf een hoofdstuk afsluit, is dat meestal ook echt afgesloten. Dat maakt de hoop op een ommekeer een stuk minder vanzelfsprekend dan bij Witsel.

De deur blijft open voor de recordschutter

Sportief zou een terugkeer bovendien bijzonder welkom zijn. België heeft niet bepaald een overvloed aan centrumspitsen en de ervaring, fysieke aanwezigheid en het doelpunteninstinct van Lukaku blijven belangrijke troeven.



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Zeker met het oog op een groot toernooi zou Van Bommel zijn topschutter er graag opnieuw bij hebben. De KBVB wil hem daarom niet definitief afschrijven, al zal de uiteindelijke beslissing volledig bij Lukaku liggen.