KV Mechelen wil vermijden dat er bij de volgende thuiswedstrijd tegen Club Brugge opnieuw massaal supporters van de bezoekers in de Mechelse vakken terechtkomen. De club heeft daarom de ticketverkoop voor de confrontatie van 21 november aan banden gelegd.

Alleen supporters die sinds het seizoen 2022-2023 een abonnement hadden, of sindsdien minstens één ticket voor een thuiswedstrijd kochten, kunnen een kaartje bemachtigen. Aankopen voor eerdere wedstrijden tegen Club Brugge tellen daarbij niet mee.

Strengere controle aan de ingang

Met die maatregel wil KV Mechelen voorkomen dat Brugse fans via de thuisvakken een plaats in het AFAS Stadion bemachtigen. Bij de vorige confrontatie zaten er opvallend veel supporters van Club Brugge tussen de Mechelse aanhang.

Dat zorgde voor heel wat ongenoegen bij de eigen supporters. Sommige abonnees konden zelfs niet op hun vertrouwde plaats in het stadion zitten. De club heeft die klachten duidelijk gehoord.

Identiteitscontrole op wedstrijddag

KV Mechelen zal op 21 november bovendien identiteitscontroles uitvoeren. Zo wil het ook op de wedstrijddag zelf nagaan of de ticketvoorwaarden worden nageleefd.



De boodschap is duidelijk: de club wil dat de thuisvakken deze keer opnieuw voorbehouden blijven aan de eigen supporters. Een herhaling van de vorige Brugse invasie wil Malinwa absoluut vermijden.