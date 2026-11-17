Diego Moreira is helemaal ontploft bij AC Milan. De 22-jarige Belg heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een vaste waarde bij de Italiaanse topclub en maakte ook indruk tijdens de interlandperiode bij de Rode Duivels. La Gazzetta dello Sport is bijzonder lovend over zijn prestaties en ziet hoe trainer Ruben Amorim steeds moeilijker om hem heen kan. De Portugees hoopt dat Moreira zijn huidige vorm ook na de interlandbreak kan doortrekken.

De cijfers spreken alvast voor zich. In zijn laatste zes competitiewedstrijden voor Milan was Moreira goed voor vier doelpunten en drie assists. Hij miste eerder twee wedstrijden door een blessure, maar heeft sindsdien zijn plaats helemaal opgeëist. Met zijn snelheid, versnelling en dribbelvaardigheid kan hij zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten. Zelfs als linksachter kan hij worden uitgespeeld. Zijn marktwaarde en transfersom, die met bonussen richting 50 miljoen euro gaan, lijken voorlopig geen extra druk op zijn schouders te leggen.

Amorim heeft Belgische smaakmaker helemaal ontdekt

Ook in de derby tegen Inter was Moreira beslissend. Voor het doelpunt van Christian Pulisic leverde hij een uitstekende voorzet af nadat hij zijn tegenstander Carlos Augusto had uitgespeeld. Dat is precies wat Amorim van zijn flankaanvallers verlangt: tegenstanders opzoeken, individuele acties ondernemen en op die manier numerieke meerderheid creëren. Moreira doet dat met opvallend veel succes.

Tegen Italië in Brussel trok hij die lijn gewoon door. De Belg maakte zijn vierde doelpunt van het seizoen, maar beperkte zich daar niet toe. Hij trof ook nog eens het doelhout, zag andere pogingen afgeblokt worden en zette Kevin De Bruyne met een goede actie aan het werk. Met elf baltoetsen in het strafschopgebied van de tegenstander was hij bovendien de speler die daar het vaakst aan de bal kwam. Hij verstuurde ook 27 correcte passes op 31 pogingen.

Zelfs een rustpauze wordt moeilijk voor Moreira

Zijn prestatie leverde hem een applaus op van het Koning Boudewijnstadion toen hij drie minuten voor tijd naar de kant ging. De Italiaanse krant ziet dan ook een opvallend verschil tussen België met en zonder Moreira. Zijn drive en drang naar voren maken hem momenteel bijzonder belangrijk voor de nationale ploeg. Ook bij Milan is hij uitgegroeid tot een speler die wedstrijden naar zijn hand kan zetten.



Amorim zal de komende weken wel keuzes moeten maken. Milan wacht nog een druk programma met zeven wedstrijden tot 19 december. Mogelijk krijgt Moreira tussendoor rust en komen alternatieven als Hutchinson of Cisse aan bod. Maar na zijn recente prestaties zal de Portugese trainer daar toch twee keer over nadenken. Met vier competitiedoelpunten, gemiddeld één om de 121 minuten, heeft Moreira zijn productie van vorig seizoen in de Franse Ligue 1 nu al geëvenaard. En hij lijkt nog lang niet klaar.