Zijn eerste goal voor de Rode Duivels liet even op zich wachten, maar Nathan Ngoy bevestigde tegen Italië opnieuw zijn sterke vorm. De verdediger van Lille lijkt stilaan uit te groeien tot de defensieve leider waar België sinds het einde van de gouden generatie naar zocht.

Wanneer er bij de Rode Duivels een nieuwe sterke man in het hart van de defensie opstaat, duikt de vergelijking met Vincent Kompany vanzelf op. Al is het weinig realistisch om te verwachten dat er snel opnieuw een figuur met dezelfde uitstraling als Vince the Prince zal opstaan.

Nathan Ngoy hoeft ook niet per se de opvolger van Kompany te zijn. Zijn profiel doet misschien nog meer denken aan dat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, de twee ervaren steunpilaren die jarenlang de Belgische defensie droegen. Ook zij lieten een leegte achter die niet zomaar op te vullen viel.

Ngoy lijkt die rol steeds overtuigender naar zich toe te trekken. Tegen Italië leverde de Lille-verdediger opnieuw een bijzonder degelijke prestatie af en hij bekroonde die bovendien met zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. Op clubniveau vindt hij regelmatig de weg naar doel, bij de Duivels was het wachten tot nu.

Publiek in het Koning Boudewijnstadion zingt zijn naam

"Ik heb er lang op gewacht, dus dit doet plezier. Maar ik ben vooral blij met de overwinning. Die was verdiend, ook al was niet alles perfect en blijven er nog werkpunten", vertelde Ngoy na afloop.

De vraag of hij intussen de patron van deze Belgische defensie is, pareerde hij zoals verwacht zonder grote woorden. "Misschien, maar in deze groep zijn we allemaal leiders. Dat is ook de reden waarom we het zo goed doen. Iedereen geeft alles en neemt zijn verantwoordelijkheid."





Toch valt moeilijk te ontkennen dat Ngoy snel een publiekslieveling wordt. Tijdens de wedstrijd weerklonk zijn naam in het Koning Boudewijnstadion. "Ik heb het jammer genoeg niet meteen gehoord, want ik zat volledig in mijn wedstrijd. Achteraf hebben ze het me verteld. Het maakt me trots en doet deugd, want mijn parcours was niet altijd eenvoudig. Dit betekent heel veel voor mij", glimlachte hij.