De Nederlandse euforie na de overtuigende 7-0-zege tegen Griekenland heeft amper drie dagen standgehouden. Na de pijnlijke 5-0-nederlaag tegen Duitsland is er van het optimisme weinig over. De kranten bij onze noorderburen zijn bijzonder hard voor Oranje en sparen noch de spelers, noch bondscoach Xavi.

De Volkskrant ziet een ploeg die in enkele dagen tijd volledig haar gezicht verloor. "Vrijdag een elftal dat aanschurkt tegen de Europese top, maandag een ongeregeld zootje, zonder passie en discipline. Zonder klasse ook, zonder teamverband", klinkt het in een vernietigende analyse.

Ook De Telegraaf heeft weinig begrip voor het Nederlandse optreden. De krant schrijft dat Oranje "een baggerfiguur sloeg" en "dwars door de ondergrens zakte". Vooral na de rust was het volgens de krant bijzonder pijnlijk om te zien hoe weinig weerwerk Nederland nog kon bieden.

Afwezigheid van Frenkie de Jong legt probleem bloot

Een verklaring voor het enorme verschil met de wedstrijd tegen Griekenland wordt gezocht bij de afwezigheid van Frenkie de Jong. De middenvelder van Barcelona ontbrak door fysieke klachten en zijn kwaliteiten in de opbouw werden duidelijk gemist. De Volkskrant waarschuwt dat Oranje hem niet zomaar kan vervangen: "Wie denkt dat Oranje dirigent De Jong eenvoudig kan missen, moet een andere hobby kiezen."

Toch mag zijn afwezigheid niet als enige excuus dienen. Het Algemeen Dagblad zag hoe Nederland nauwelijks een antwoord vond op de Duitse pressing. "De ploeg van bondscoach Xavi ging in eerste instantie matig, en na rust ronduit dramatisch om met de Duitse pressing", klinkt het. Na de derde Duitse treffer was de ontreddering compleet: de Nederlandse spelers keken elkaar volgens het AD met "holle ogen" aan.

Dumfries krijgt stevige kritiek na persoonlijke fouten

Ook Denzel Dumfries komt er bijzonder slecht vanaf in de Nederlandse kranten. De aanvoerder speelde een ongelukkige wedstrijd en was betrokken bij de eerste twee Duitse doelpunten. De Telegraaf vindt dat hij een negatieve hoofdrol opeiste, terwijl De Volkskrant hem zelfs als symbool van de collectieve malaise naar voren schuift. "Maandag deelde hij opzichtig in het drama, terwijl hij uitgerekend nu als aanvoerder aan de aftrap verscheen."



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Bij de NOS spreken ze van een "fiasco" en een "pijnlijke avond". De omroep wijst bovendien op de historische omvang van de nederlaag: voor een verlies met minstens vijf doelpunten verschil moet Nederland terug naar 1959. Ook toen was Duitsland de tegenstander.

De conclusie in de Nederlandse pers is dan ook bijzonder hard. De Telegraaf stelt dat een plaats in de kwartfinales op dit moment nauwelijks als een prestatie zal worden beschouwd. Het Algemeen Dagblad vat de zorgen misschien nog het best samen: "Vooral de manier waarop geeft ernstig te denken." De euforie van vrijdag heeft plaatsgemaakt voor een stevige crisisanalyse.