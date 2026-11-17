Noa Lang staat mogelijk voor een opvallende transfer in januari. Ajax wil de situatie van de Nederlandse flankaanvaller opnieuw bespreken met Napoli, zo meldt Corriere dello Sport. Een overstap naar Amsterdam zou bovendien extra pikant zijn door zijn verleden bij PSV.

Afgelopen zomer leek Lang al te vertrekken uit Napels, maar onder de nieuwe trainer Massimiliano Allegri kreeg hij een nieuwe kans. De Nederlander leek die aanvankelijk te grijpen, maar zijn toekomst is opnieuw onzeker.

Relatie met Napoli-supporters onder druk

De voorbije weken liep de relatie met de aanhang echter flink wat schade op. Lang kwam meermaals in opspraak en bedankte de supporters na een uitwedstrijd niet. Tijdens het duel tegen Lazio kwam het zelfs tot een confrontatie met de fans.

Volgens Corriere dello Sport verslechterde de situatie vlak voor de interlandperiode. Dat gebeurde opvallend genoeg op een moment waarop Lang op het veld net beter begon te presteren.

Ajax ruikt opnieuw zijn kans

Een vertrek in januari behoort daardoor opnieuw tot de mogelijkheden. Ajax toonde afgelopen zomer al belangstelling en zou nu opnieuw met Napoli rond de tafel willen zitten.



Voor Lang zou een terugkeer naar Nederland een bijzondere wending betekenen. Hij speelde eerder voor PSV, waar hij tussen 2023 en 2024 actief was. Een transfer naar de grote rivaal Ajax zou zijn overstap dus meteen een extra pikant karakter geven.