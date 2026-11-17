KRC Genk heeft Timmy Simons officieel aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Nadat de dading met OH Leuven afgerond raakte, kon de 49-jarige coach zijn handtekening zetten onder een contract tot 2029. Hij hoeft niet lang te wachten om eraan te beginnen, want dinsdag staat zijn eerste training al op het programma.

Genk omschrijft Simons als een trainer die discipline, intensiteit en een sterke werkmentaliteit hoog in het vaandel draagt. Als speler verzamelde de voormalige Rode Duivel 94 interlands en zeven landstitels. Zijn professionaliteit, fysieke paraatheid en winnaarsmentaliteit maakten hem jarenlang tot een voorbeeld.

Simons wil herkenbaar en aanvallend voetbal brengen

Ook als trainer wil Simons die principes doortrekken. Bij Zulte Waregem, Dender, Westerlo en OH Leuven deed hij ervaring op. Met Dender realiseerde hij de promotie naar de Jupiler Pro League. Bij OHL bleef de ploeg bovendien in de laatste zeven wedstrijden onder zijn leiding ongeslagen. Genk verwacht dat hij een herkenbare ploeg neerzet die met overtuiging en aanvallende intenties speelt.

De nieuwe trainer heeft alvast een duidelijke boodschap voor zijn spelersgroep. "KRC Genk is een club met ambitie en een publiek dat voelt of een ploeg alles geeft", klinkt het in het officiële persbericht. "Dat is ook wat ik vraag: elke dag vol gas, op training en in de wedstrijd. Wie dat toont, krijgt kansen. Ik kijk ernaar uit om met deze spelersgroep aan de slag te gaan en samen de ploeg te tonen die de supporters verdienen."

De Camargo wordt zijn assistent

Ook Igor De Camargo maakt de overstap naar de A-kern als assistent-trainer. De voormalige Rode Duivel kent Genk bijzonder goed: hij doorliep er de jeugdopleiding, debuteerde in 2001 bij de eerste ploeg en keerde in januari 2026 terug als hoofdcoach van Jong Genk. Met zijn ervaring en kennis van de clubidentiteit moet hij ook de verbinding tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal versterken. Over zijn opvolging bij Jong Genk volgt later meer nieuws.

Lees ook... Timmy Simons liet OH Leuven achter: Peter Maes heeft duidelijke mening›

Simons wordt vrijdag officieel voorgesteld, maar staat dinsdag dus al op het trainingsveld. Zaterdag 21 november wacht zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Genk. Dan ontvangt hij met zijn nieuwe ploeg La Louvière in de Cegeka Arena, met aftrap om 18.15 uur.