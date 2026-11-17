De beslissing van Romelu Lukaku om te stoppen als international kwam ook voor Philippe Albert als een complete verrassing. Volgens de analist zullen de Rode Duivels zijn afscheid zwaar voelen.

De Belgische voetbalwereld genoot maandagochtend nog na van de overtuigende prestatie tegen Italië. Enkele uren later volgde echter een stevige domper: kort voor 11 uur maakte Romelu Lukaku bekend dat hij een punt zet achter zijn interlandcarrière.

De aankondiging kwam onverwacht, ook voor Philippe Albert. "Het was een schok. Ik had dit totaal niet zien aankomen, want ik dacht dat hij minstens tot het EK van 2028 zou doorgaan", vertelde hij bij de RTBF. Albert kan begrip opbrengen voor Lukaku's keuze, maar verwacht dat het vertrek bijzonder hard zal aankomen bij de nationale ploeg.

Geen vervanger met hetzelfde profiel

"Een ploeg kan altijd een Lukaku gebruiken", stelt Albert. "Hij kampte het voorbije anderhalf jaar geregeld met blessures, maar ik ben ervan overtuigd dat zo'n speler zelfs aan 80 procent nog enorm waardevol kan zijn."

Een terugkeer lijkt voorlopig niet aan de orde. Voor Albert is het vooral duidelijk dat de bondscoach en zijn ploeg een profiel verliezen dat vandaag niet voorhanden is in België. "We hebben de voorbije jaren al veel spelers zien vertrekken, maar dit zal pijn doen. We hebben niemand die hem kan vervangen. Het is een enorm verlies."

Philippe Albert ziet gelijkenissen met Kevin Keegan

Volgens de voormalige Rode Duivel gaat de impact van Lukaku trouwens veel verder dan zijn doelpunten en fysieke présence op het veld. De spits laat volgens hem ook een grote leegte achter in de kleedkamer.





"Hij heeft een charisma dat maar weinig mensen hebben. Ik kan hem vergelijken met Kevin Keegan, met wie ik heb samengespeeld. Die had ook een buitengewone uitstraling: zodra hij een ruimte binnenkwam, was iedereen onder de indruk", zegt Albert.

"Door zijn présence, zijn intelligentie en zijn vriendelijkheid, maar ook door zijn professionalisme en sterke karakter, geniet Romelu veel respect. (...) Zijn naam zal nog jarenlang blijven nazinderen. We weten wat we gehad hebben, maar nog niet wat we ervoor in de plaats zullen krijgen", besluit Albert.