Joseph Junior Gabriel heeft zijn keuze gemaakt. Het Engelse goudhaantje wil voor Real Madrid voetballen. Manchester United is niet van plan om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven.

De Engelse en Spaanse media zijn het er over eens. Joseph Junior - kortweg: JJ - Gabriel heeft zijn keuze gemaakt. Het zestienjarige supertalent gaat Real Madrid vervoegen.

De Koninklijke wint op die manier het pleit van FC Barcelona, Bayern München, PSG en… Manchester United. Gabriel staat namelijk nog steeds ingeschreven op Old Trafford.

Sinds september niét meer komen opdagen

Alleen is de aanvallende middenvelder sinds september niet meer in het oefencomplex geweest. In september kondigde Gabriel plots aan dat hij Manchester United zou verlaten. Ondertussen is Gabriel zestien jaar én mag hij een profcontract tekenen.

En dat contract gaat hij dus bij Real Madrid tekenen. De Koninklijke heeft Gabriel een meerjarig contract voorgeschoteld en hoopt hem in januari naar de Spaanse hoodstad te halen.

Manchester United speelt het spel hard

Manchester United heeft sinds september echter niets meer gehoord van de speler - The Red Devils deden hem eveneens een voorstel - of van Real Madrid over de transfer. En dus wil de Engelse grootmacht het spel hard spelen.





Als Manchester United weigert in te stemmen blijft Gabriel tot het einde van het seizoen ingeschreven bij The Red Devils. En dan kan het goudhaantje simpelweg niet in actie komen voor een andere club.

Is een (bescheiden) transfersom de oplossing?

Wellicht zal een (bescheiden?) transfersom voor een oplossing moeten zorgen. Maar is Florentino Perez van plan om te betalen voor een zestienjarig toptalent dat nog alles te bewijzen heeft en op papier géén contract had bij Manchester United?