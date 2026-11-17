Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels kwam voor de buitenwereld als een donderslag bij heldere hemel. Toch was zijn beslissing geen plotse ingeving na negentig minuten op de bank tegen Italië. Tijdens de interlandbreak groeide bij de Belgische recordschutter het besef dat zijn toekomst elders lag. Een reconstructie van een emotionele week.

Nog maar enkele maanden geleden droomde Romelu Lukaku hardop van het WK 2030. De spits voelde zich fysiek nog sterk genoeg en wilde zijn indrukwekkende interlandcarrière verderzetten. Toch begon achter de schermen iets te veranderen. Het overlijden van zijn vader Roger in september 2025 had diepe sporen nagelaten. Daarbovenop kwam een moeilijke periode op clubniveau. Zijn overstap naar Fenerbahçe SK had voorlopig niet de gehoopte heropleving gebracht.

Ook bij de Rode Duivels was zijn situatie veranderd. Onder bondscoach Mark van Bommel was Lukaku niet langer vanzelfsprekend titularis. Charles De Ketelaere manifesteerde zich steeds nadrukkelijker als alternatief in de spits én kreeg de voorbije interlands ook telkens de voorkeur van de bondscoach.

Beslissende ommekeer in aanloop naar wedstrijd in Turkije

De beslissende ommekeer kwam er toen België naar Turkije afreisde. Lukaku bleef wegens heupproblemen - dat bleek achteraf een leugentje om bestwil - achter in België, waar hij zich liet verzorgen en tijd doorbracht met zijn familie. Die dagen bleken cruciaal. De aanvaller voerde gesprekken met zijn naaste omgeving en dacht na over zijn toekomst. Zijn prioriteiten verschoven. Waar voetbal jarenlang centraal had gestaan, wilde hij voortaan meer ruimte maken voor zijn familie en zichzelf.

Volgens bronnen dicht bij Lukaku was de beslissing al vóór de wedstrijd tegen Italië genomen. Zijn entourage wist ervan, maar de Belgische voetbalbond en bondscoach waren nog niet ingelicht.

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Zondagavond zat Lukaku tijdens de 4-1-overwinning tegen Italië negentig minuten op de bank. Nochtans warmde hij geruime tijd op. Mark van Bommel bood hem een invalbeurt van enkele minuten aan, maar Big Rom weigerde om in te vallen.



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Na het laatste fluitsignaal volgde een bijzonder moment.Terwijl België de overwinning vierde, verzamelde Lukaku zijn ploegmaats in de kleedkamer. Hij trok de deur dicht en vertelde dat hij definitief stopte als international.

Romelu Lukaku lichtte enkel spelersgroep in

De boodschap kwam hard aan. Verschillende spelers reageerden zichtbaar geëmotioneerd. Lukaku wilde zijn ploegmaats persoonlijk inlichten, voordat het nieuws de buitenwereld bereikte. Maandagochtend om 10u41 maakte hij zijn afscheid via Instagram officieel. Daarmee eindigde voor Lukaku een hoofdstuk van zestien jaar, 135 interlands en 94 doelpunten in het Belgische shirt.