Rudi Garcia als hoofdtrainer van Manchester United? Het scheelde niet veel. Niet dit najaar als opvolger van Michael Carrick, maar wel enkele jaren geleden.

We keren terug naar de winter van 2021. Manchester United was toen al op zoek naar een opvolger voor een voormalige clubspeler die er als trainer niet in slaagde de ploeg op lange termijn weer op de rails te krijgen: Ole Gunnar Solskjaer.

Rudi Garcia zat op dat moment al enkele maanden zonder club, na het einde van zijn avontuur bij Lyon. Met die club had hij een jaar eerder nog de halve finales van de Champions League gehaald, na de uitschakeling van Manchester City.

Garcia meldde zich voor job op Old Trafford

In een gesprek met The Athletic vertelt Garcia dat hij gesprekken voerde met Darren Fletcher en John Murtough, die toen de sportieve lijnen uitzetten bij de Red Devils. De Fransman hoopte via Old Trafford snel weer aan de slag te kunnen, maar greep naast de functie.

"Het ging om een interimjob en ze vroegen me wat ik zou doen zodra die periode voorbij was. Ik antwoordde dat ik zo goed werk zou leveren dat ik in Manchester zou blijven, maar ze gaven de job aan Ralf", blikt Garcia terug.

Rangnick kreeg de voorkeur



Ralf Rangnick werd uiteindelijk aangesteld om de selectie over te nemen, met onder anderen Cristiano Ronaldo in de rangen. Garcia vond later onderdak bij Al-Nassr, waar hij in de loop van zijn passage opnieuw met CR7 zou samenwerken.