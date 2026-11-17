AC Milan maakt van de komst van Nicolo Tresoldi een absolute topprioriteit. Club Brugge mag zich opmaken voor keiharde onderhandelingen. De Italiaanse topclub is namelijk niet van plan om het hoogste bod neer te leggen.

AC Milan volgt de evolutie van Nicolo Tresoldi al een hele poos op de voet. Bovendien hebben I Rossoneri een serieuze troefkaart in handen: de spits van Club Brugge is al sinds zijn kindertijd een grote fan van Milan.

I Rossoneri willen die troefkaart uiteraard gebruiken tijdens de onderhandelingen met de speler. Tresoldi krijgt dé kans om in de voetsporen te treden van absolute sterren als Zlatan Ibrahimovic, Andriy Shevchenko en Filippo Inzaghi.

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Maar de Italianen zijn sluw genoeg om dat voordeel nog meer uit te buiten. La Gazzetta dello Sport weet dat Milan niét van plan om is om het hoogste bod uit te brengen voor Tresoldi.

In de Engelse media circuleren al bedragen - Arsenal FC, Chelsea FC en Manchester City hebben de aanvaller van Club Brugge op de verlanglijst gezet - van meer dan zestig miljoen euro. AC Milan hoopt zelfs minder dan vijftig miljoen euro te betalen.

AC Milan wil het keihard spelen

De roze sportkrant gebruikt de voorbeelden van Charles De Ketelaere en Ardon Jashari. De beide sterkhouders van Club Brugge waren evenzeer gegeerd door de Europese topclubs én kozen uiteindelijk voor I Rossoneri.





Na een bezoek aan San Siro en Milanello (oefencomplex van de Italiaanse topclub, nvdr.) was de keuze voor de Ketelaere én Jashari gemaakt. Milan verwacht dat ook Tresoldi zijn wens duidelijk zal maken aan zijn Belgische bazen.

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Tresoldi heeft een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 35 miljoen euro. Al hebben we zo'n voorgevoel dat er een update op komst is.

Club Brugge gaf al meermaals aan dat een winters vertrek géén mogelijk is. Milan is van plan om deze winter toe te slaan en Tresoldi uiteindelijk in het tussenseizoen te laten verhuizen.