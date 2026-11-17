Roberto Martinez wordt steeds nadrukkelijker genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten. De voormalige coach van de Rode Duivels krijgt daarbij openlijke steun van een groot Amerikaans voetbalicoon.

De Amerikaanse voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Mauricio Pochettino naar Manchester United. Pep Guardiola werd ook gepolst, maar de Spanjaard bedankte vriendelijk voor de job.

Daardoor komt Roberto Martinez nadrukkelijker in beeld. Sinds zijn vertrek bij Portugal na het WK zit de ex-bondscoach van België zonder ploeg. Volgens transferjournalist Nicolo Schira staat de Spanjaard op de shortlist van de Amerikaanse bond.

🚨 BREAKING: Former Portugal manager Roberto Martínez is the likely next USMNT head coach should Pep Guardiola turn down the role. There is mutual interest between the Spanish coach and U.S. Soccer. 📰 Per private source who previously confirmed Pochettino's departure and accurately leaked USMNT rosters. — Yanks Report (@yanks_reporter) November 17, 2026

Tim Howard ziet Martinez als ideale keuze

Een mogelijke aanstelling van Martinez kan alvast rekenen op enthousiasme bij Tim Howard. De voormalige doelman van de Verenigde Staten werkte onder hem bij Everton, in een periode waarin ook Romelu Lukaku en Kevin Mirallas voor The Toffees uitkwamen.

Howard kennen Belgische voetbalfans uiteraard nog van zijn uitmuntende wedstrijd tegen de Rode Duivels op het WK van 2014. In een podcast met Landon Donovan, een andere grote naam uit het Amerikaanse voetbal, stak hij zijn bewondering voor Martinez niet onder stoelen of banken.





"Laat Roberto Martinez niet aan jullie voorbijgaan. Hij moet minstens bij de laatste twee kandidaten zitten. Voor mij is hij de nummer één. Hij is het briljantste voetbalbrein met wie ik ooit heb gewerkt. Denk daar maar eens over na", vertelde Howard.

Van Wigan naar Everton

De voormalige doelman wees onder meer op het werk dat Martinez eerder bij Wigan leverde. "Hij nam Wigan over, een ploeg met een hoop boeren. Ze waren slecht. Hij bracht hen naar gemiddeld meer dan 500 passes per wedstrijd en ze wonnen de FA Cup tegen Manchester City."

Ook bij Everton maakte de trainer volgens Howard een grote indruk. De club had onder David Moyes jarenlang een herkenbare, succesvolle aanpak, maar Martinez gooide die stijl volgens de Amerikaan volledig om.

"Hij kwam binnen en veranderde onze hele identiteit. Hij maakte ons anders. Zijn vermogen om spelers iets bij te brengen en iedereen tactisch bewust te maken, is ongeëvenaard", aldus Howard.

Ervaring met Rode Duivels, Portugal en Ronaldo

Martinez zou bij de Verenigde Staten aan zijn derde nationale ploeg beginnen. Hij leidde de Rode Duivels tussen 2016 en 2022, met de derde plaats op het WK in Rusland als sportief hoogtepunt. Nadien nam hij Portugal onder zijn hoede.

"Hij coachte twee grote nationale teams: België met zijn gouden generatie en Portugal. Hij heeft ook Ronaldo gemanaged. Wie denkt dat Ronaldo gemakkelijk te managen is, moet het maar aan Jorge Jesus vragen. Roberto begeleidde hem uitstekend. Hij kent WK's, hij kent clubvoetbal en hij kent de spelers. Voor mij is hij de vanzelfsprekende keuze", besloot Howard.

Of de Amerikaanse voetbalbond die mening deelt, moet de komende periode blijken.