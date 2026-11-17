Roberto Martinez heeft gereageerd op het interlandpensioen van Romelu Lukaku. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels benadrukt vooral de uitzonderlijke inzet van de spits voor België.

Romelu Lukaku en Roberto Martinez werkten jarenlang intens samen. Hun samenwerking begon bij Everton, waarna ze elkaar terugvonden bij de Rode Duivels. Martinez werd er bondscoach nadat hij de club uit Liverpool had verlaten.

“Volledig toegewijd aan de nationale ploeg”

Martinez, die momenteel zonder club zit, sprak bij La DH Les Sports+ met veel waardering over Lukaku. “Hij heeft altijd een volledige toewijding aan zijn nationale ploeg getoond”, aldus de Spaanse trainer.

De ex-bondscoach verwijst daarbij niet alleen naar hun gezamenlijke periode in België. “Ik kan daar sinds onze tijd bij Everton over getuigen. Daarna heb ik met Rom twee WK's, een EK en een Final Four van de Nations League meegemaakt.”

Volgens Martinez was de band van Lukaku met de Rode Duivels bijzonder sterk. “Zijn liefde voor de Belgische ploeg beheerste dagelijks zijn gedachten.”

Indrukwekkende cijfers onder Martinez

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Lukaku speelde in totaal 179 wedstrijden onder leiding van Roberto Martinez, verdeeld over Everton en de Belgische nationale ploeg. Big Rom was daarin goed voor 112 doelpunten en 32 assists.