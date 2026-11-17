Het afscheid van Romelu Lukaku als Rode Duivel doet de hoop bij Anderlecht-supporters op een terugkeer weer oplaaien. Een wintertransfer lijkt volgens zijn entourage niet aan de orde, schrijft La Dernière Heure. Maar een comeback in het Lotto Park zou op termijn voor alle partijen interessant kunnen zijn.

Bij Fenerbahçe loopt het voorlopig niet zoals gehoopt. Lukaku kwam er nog maar zes keer aan de aftrap, zat tien keer op de bank en scoorde slechts één keer. Ook in de laatste wedstrijden kon hij zijn stempel niet drukken. Zijn keuze voor Turkije lijkt voorlopig dus geen sportief succesverhaal.

Terug naar zijn familie én zijn vertrouwde omgeving

Een terugkeer naar België zou Lukaku ook privé veel kunnen opleveren. Hij zou opnieuw dicht bij zijn twee kinderen kunnen zijn en hun dagelijkse leven in Neerpede van dichtbij kunnen volgen. Bij Anderlecht, de club van zijn hart, zou hij bovendien kunnen rekenen op de waardering en het respect waarmee hij zich verbonden voelt.

Ook sportief kan het een bijzondere match worden. Anderlecht zoekt naar een nieuwe impuls en Lukaku heeft de uitstraling om opnieuw enthousiasme bij de achterban los te maken. Zijn komst zou herinneringen oproepen aan de terugkeer van Vincent Kompany in 2019, toen de supporters opnieuw mochten dromen van een Sporting dat weer bovenaan meedraait.

Anderlecht krijgt er meer dan een spits bij

Natuurlijk zijn er ook hindernissen. Anderlecht heeft met Mihajlo Cvetkovic, Bentayeb en Bertaccini al drie spitsen voor één positie en de loonmassa laat weinig ruimte. Een deal zou dus financiële offers en mogelijk uitgaande transfers vereisen. Ook moet Lukaku passen in het voetbal dat coach Vitor Bruno wil brengen.

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Toch zou een terugkeer op termijn voor iedereen iets kunnen betekenen. Fenerbahçe kan mogelijk verlost raken van een zwaar contract, Lukaku vindt opnieuw zijn familie en zijn geliefde club en Anderlecht haalt een speler binnen die veel meer kan betekenen dan alleen doelpunten. Een afscheid op het veld dat hij bij de Rode Duivels niet kreeg, zou hij in het Lotto Park ongetwijfeld wel kunnen beleven.