De Belgische U17 heeft ook zijn laatste groepswedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het EK 2027 gewonnen. De jonge Duivels haalden het dinsdag met 0-1 van Kroatië en mogen zo met een perfect rapport naar de volgende kwalificatieronde.

De ploeg van bondscoach Joachim Mununga was vooraf al zeker van kwalificatie, maar wilde zijn sterke campagne graag in schoonheid afsluiten. Eerder hadden de Belgen Kosovo met 8-1 ingeblikt en Letland met 4-1 verslagen.

Tegen Kroatië, dat het minitoernooi in eigen land organiseerde, liep het een stuk moeilijker. Lange tijd bleef het scorebord onaangeroerd, maar in de slotfase viel de beslissing alsnog.

De zoon van Geoffrey Mujangi Bia

Adjani Bia Mujangi, zoon van ex-prof Geoffrey Mujangi Bia, bezorgde België in de 84e minuut de overwinning. De middenvelder van RSCA Futures zorgde daarmee voor een derde opeenvolgende overwinning en een bijzonder knappe 9 op 9.

België eindigt zo als groepswinnaar met negen punten, voor Kroatië (4), Kosovo (3) en Letland (1). De top twee van elke groep plaatst zich voor de tweede en laatste kwalificatieronde, die in het voorjaar van 2027 wordt afgewerkt.



De ambitie is duidelijk, want vorig jaar schopte de Belgische U17 het nog tot de EK-finale in Estland. Daarin moest de ploeg van toenmalig bondscoach Sven Vermant na strafschoppen het onderspit delven tegen Italië. Die generatie maakt zich momenteel klaar voor het WK in Qatar, terwijl de nieuwe lichting op weg is naar het EK van 2027 in Letland.