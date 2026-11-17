Enkele uren nadat Romelu Lukaku zijn afscheid als international had aangekondigd, stroomden de reacties maandag binnen. Ook Rudi Garcia, de voormalige bondscoach van de Rode Duivels, richtte zich met lovende woorden tot de topschutter aller tijden van België.

Romelu Lukaku kon op het WK 2026 niet de rol vertolken waarop hij had gehoopt. Toch was het mede dankzij Rudi Garcia en een open gesprek tussen beide mannen dat de recordschutter van de Rode Duivels zich voor één toernooi neerlegde bij een rol als supersub. Die keuze bleek ook bijzonder succesvol.

Garcia en Lukaku leken een eerlijke en warme band te hebben. Dat bleek zowel uit hun eigen verklaringen als uit de publieke waardering die ze geregeld voor elkaar uitspraken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Garcia, die na het WK vertrok als bondscoach, nu hulde brengt aan Lukaku.

Garcia looft Lukaku als mens en leider

De ex-bondscoach deelde een boodschap waarin hij niet alleen de prestaties, maar ook de persoonlijkheid van Lukaku in de verf zet.

"Ik groet de interlandcarrière van Romelu met enorme bewondering. Ik ben er trots op dat ik er deel van heb mogen uitmaken. Ik groet ook de geweldige mens die hij is en die ik heb leren kennen."



"Hij heeft zijn stempel gedrukt op de Rode Duivels met zijn doelpunten en zijn leiderschap. Zo groeide hij uit tot een van hun bewonderenswaardige legendes. Petje af, meneer Lukaku."