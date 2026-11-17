PSV heeft een openingsbod uitgebracht op Kevin De Bruyne. De Nederlandse topclub heeft de troefkaarten in handen om onze landgenoot naar Eindhoven te halen. Al zal dat niét in januari gebeuren.

PSV heeft een bod van twee miljoen euro uitgebracht op Kevin De Bruyne. De Lampenclub wil de 35-jarige middenvelder in januari al naar het Philips Stadion halen.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van onze landgenoot op acht miljoen euro. Zijn contract in Napels loopt op het einde van het seizoen af. In het Nederlands: De Bruyne kan in het tussenseizoen gratis naar PSV.

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De Nederlandse landskampioen heeft ook alle troeven in handen om De Bruyne te overtuigen. De 129-voudig Rode Duivel kan opnieuw in België komen wonen, de Nederlandse Eredivisie is een speeltuin voor voetballers als KDB én De Bruyne speelt er mee voor de prijzen.

Toch zijn de Italiaanse kranten zijn al zeker: De Bruyne zal in januari niét vertrekken bij Partenopei. Giovanni Manna denkt er zelfs niet aan om de 35-jarige middenvelder te laten vertrekken.

Een winterse transfer is géén optie

De sportief directeur van SSC Napoli ligt momenteel zwaar onder vuur in de media én bij de eigen aanhang. Een vertrek van De Bruyne betekent voor Manna evenveel als het toegeven van zijn eigen falen.



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Bovendien zit Massimiliano Allegri op de schop als coach van Napeli. Sergio Conceiçao wordt genoemd als dé topkandidaat om de nieuwe coach van Partenopei te worden. Schenkt hij De Bruyne wél voetbalplezier in Italië?