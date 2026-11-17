Kevin De Bruyne krijgt in Italië steeds meer kritiek op zijn prestaties bij Napoli. Sommige media vinden hem te vaak onzichtbaar en zien een groot verschil met de Rode Duivels. Maar Fabio Capello, een van de meest gelauwerde trainers uit het Italiaanse voetbal, neemt het nadrukkelijk voor hem op.

"Als De Bruyne fit is, wordt hij de speler die we aanbidden", stelt de 80-jarige Italiaan, die onder meer AC Milan, Juventus, Real Madrid en de Engelse nationale ploeg coachte. Volgens hem ligt het probleem niet noodzakelijk bij de Belg zelf.

Capello vermoedt dat De Bruyne bij Napoli minder vrijheid krijgt om zijn kwaliteiten te tonen. "Hij mag wellicht niet zo vaak doen wat hij wil. En daarbij speelt hij er met spelers van een lager niveau. Bij België hebben zijn ploegmaats meer kwaliteit, waardoor zijn talent nog meer naar boven komt."

"Eén van de beste middenvelders van dit millennium"

Ook journalist Antonio Giordano vindt dat Napoli veel te kritisch omgaat met de Rode Duivel. Op Radio Napoli Centrale ging hij zelfs nog een stap verder. "Ik zou hem vastketenen aan het Castel Volturno", klonk het. "We behandelen Kevin alsof hij een gewone middenvelder is, een grillige speler. Maar hij is wel één van de beste middenvelders van dit millennium."

Giordano wijst erop dat De Bruyne niet de enige Napoli-speler is die tijdens interlandperiodes beter voor de dag komt. Hij haalt Rasmus Hojlund aan, die bij Denemarken eveneens indruk maakt. Volgens hem worden internationals na hun terugkeer in Napels meteen weer onder een vergrootglas gelegd.

Transfergeruchten maken discussie alleen maar groter

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De verdediging komt op een moment dat er in Italië ook volop wordt gespeculeerd over de toekomst van De Bruyne. PSV zou belangstelling tonen en de middenvelder zou zelf niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer dichter bij huis. Capello ziet echter vooral een speler die onder de juiste omstandigheden nog altijd het verschil kan maken.